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الحكومة: 4.5 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والهند

المنتدى يناقش تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والتعليم والخدمات المالية والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية
تحرير:أمل نبيل ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
عمرو نصار
عمرو نصار
تستضيف القاهرة خلال الفترة من 6-7 نوفمبر المقبل منتدى أعمال "غرب أسيا وشمال افريقيا" بمشاركة مصر والهند والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان، حيث يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادى بين دول غرب أسيا وشمال افريقيا في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والتصنيع الزراعى والخدمات الزراعية والاستثمارات والتعليم وتنمية المهارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء والانشاءات ومشروعات التصنيع الغذائي والخدمات والنقل اللوجيستي .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع  راهول كوليشيرات السفير الهندي بالقاهرة والتي تناولت ترتيبات إستضافة القاهرة لفعاليات منتدى الأعمال وإستعراض أهم الموضوعات التي سيتم طرحها على جدول أعمال المنتدى ، حيث من المقرر أن يشارك بفعاليات المنتدى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة
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وزير-الماليه

وزير المالية: السيسي أكبر داعم للتأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد، مستهدفة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، موضحًا أن فلسفة النظام الجديد تعتمد على مد المظلة التأمينية لكل المصريين وتيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة، وفق أحدث الخبرات الدولية. وأضاف معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتحقيق حلم كل المصريين، ويبذل قصارى جهده لإرساء دعائم تغطية صحية شاملة تحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض.
صناعة-الورق

الإحصاء: 86% زيادة في تكلفة صناعة الورق خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليبلغ نحو 132.50 خلال شهر أغسطس 2019 (أولي) مقابل 130.65 خلال شهر يوليو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%. وأوضح الجهاز من خلال نشرة البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس 2019، أن الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته بلغ 148.06 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو، إذ بلغ 81.33 بارتفاع قدره 86.1% وذلك طبقا لاحتياجات السوق.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط يفوز بجائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط

كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، وتعد الجائزة الثانية لهذا العام، إذ منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفايننشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة إفريقيا. كما كرمت المؤسسة أيضا كلا من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهما أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جنية (3)

«فيتش»: توقعات بانخفاض قيمة الجنيه على المدى الطويل

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن ينخفض الجنيه المصري على المدى الطويل، بالتزامن مع قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، ما يعزز ضغوط الاستيراد التضخمى إلى حد ما، وكذلك نمو حجم الإقراض الخاص واتساع القاعدة النقدية فى مصر، لافتة إلى أن الجنيه سيحافظ على مساره المرتفع، لكن بوتيرة أكثر تباطؤًا خلال الأشهر المتبقية من 2019. وشهدت أسعار الجنيه ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار، لترتفع بنحو 168 قرشا، وتدور أسعار الدولار حاليا ما بين 16.27 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.
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وزير-الصناعة-عمرو نصار

برلمانية تهاجم موظفو مركز تحديث الصناعة

تقدمت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، بشأن عمل مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، والمفترض أن يكون هو قائد التغيير للصناعة المصرية، ودعم جميع المنشآت الصناعية على المستوى الفردي أو القطاعي، طبقا لاحتياجاتها من التنمية والتطوير من خلال برامج شاملة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، قائلة إن الوزير أصدر قرارا بإعادة تشكيل المركز بزعم ضخ دماء جديدة ودعم الصناعة، وإعداد وتنفيذ برامج لتعزيز قدرة المنشآت الصناعية في جذب الاستثمارات من خلال شراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.
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