الحكومة: 4.5 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والهند

المنتدى يناقش تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والتعليم والخدمات المالية والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية

تحرير:أمل نبيل ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

عمرو نصار

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 6-7 نوفمبر المقبل منتدى أعمال "غرب أسيا وشمال افريقيا" بمشاركة مصر والهند والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان، حيث يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادى بين دول غرب أسيا وشمال افريقيا في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والتصنيع الزراعى والخدمات الزراعية والاستثمارات والتعليم وتنمية المهارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء والانشاءات ومشروعات التصنيع الغذائي والخدمات والنقل اللوجيستي .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع راهول كوليشيرات السفير الهندي بالقاهرة والتي تناولت ترتيبات إستضافة القاهرة لفعاليات منتدى الأعمال وإستعراض أهم الموضوعات التي سيتم طرحها على جدول أعمال المنتدى ، حيث من المقرر أن يشارك بفعاليات المنتدى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة