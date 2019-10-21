وزير المالية: السيسي أكبر داعم للتأمين الصحي الشامل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد، مستهدفة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، موضحًا أن فلسفة النظام الجديد تعتمد على مد المظلة التأمينية لكل المصريين وتيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة، وفق أحدث الخبرات الدولية. وأضاف معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتحقيق حلم كل المصريين، ويبذل قصارى جهده لإرساء دعائم تغطية صحية شاملة تحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض.

وقال معيط في كلمته خلال المنتدى رفيع المستوى الذى ينظمه البنك الدولي عن التغطية الصحية الشاملة على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الثالث من مصادر متنوعة على النحو