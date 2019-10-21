الخبراء يكشفون مستقبل مصر الرقمي مع الكابلات الفايبر

خلال مؤتمر «توصيل الألياف البصرية للمنازل».. رئيس فودافون مصر يقول: 25% نسبة انتشار الجيل الرابع في مصر، والمصرية للاتصالات تستثمر 3 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

أكد المشاركون في الجلسة الأولى من مؤتمر "الألياف الضوئية للمنازل FTTH" في نسخته الحادية عشرة، دور البنية الأساسية من الكابلات في تمكين التكنولوجيات المستقبلية ورسم المستقبل الرقمي في المنطقة بشكل عام ومصر بصفة خاصة، ويعقد مؤتمر مجلس توصيل الألياف البصرية إلى المنازل بمنطقتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا FTTH Council MENA، دورته الحادية عشرة هذا العام في القاهرة، اليوم، بمشاركة 12 شركة عالمية، تعمل في مجال صناعة FTTH وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تشارك في المعرض الذي يقام على هامش المؤتمر ويستعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية منها FTTH/x، الجيل الخامس، إنترنت الأشياء (IOT). ويرعى المؤتمر في دورته الجديدة بالقاهرة 12 شركة عالمية من كبرى الشركات وهذا العام تشارك شركة Corning كراعٍ بلاتيني، وشركة Sterlite كراع ذهبي، كما سيشارك في الحدث أكثر من

كما تشارك في المعرض الذي يقام على هامش المؤتمر ويستعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية منها FTTH/x، الجيل الخامس، إنترنت الأشياء (IOT). ويرعى المؤتمر في دورته الجديدة بالقاهرة 12 شركة عالمية من كبرى الشركات وهذا العام تشارك شركة Corning كراعٍ بلاتيني، وشركة Sterlite كراع ذهبي، كما سيشارك في الحدث أكثر من 25 متحدثا ومشاركا من أكثر من 30 دولة.



قال هارتويج كولينا، رئيس مؤتمر "الألياف الضوئية للمنازل FTTH للشرق الأوسط" إن تقنية الألياف الضوئية ليست فقط بنية تحتية، لكنها أساس لتطوير المجتمع. وأشار خلال الجلسة الأولى من مؤتمر FTTH في نسخته الحادية عشرة، تحت عنوان "الرؤية والإستراتيجية المستقبلية لبناء مستقبل رقمي في مصر والشرق الأوسط" إلى أن شبكات الألياف الضوئية في النمسا منتشرة بقوة في كل القرى والمناطق الريفية التي يزيد عدد سكانها على 5 آلاف نسمة.

وأشار إلى أن مجلس الألياف الضوئية يسعى إلى توسيع انتشار الألياف الضوئية لتخدم ظهور الـ5G. وأضاف أن "تقنية الجيل الخامس ما زالت جديدة وغير منتشرة، وخلال الفترة المقبلة يجب أن تركز المجالات الجديدة في التطوير على تبني الـ5G بعد النجاح الذي حققه الجيل الرابع متوقعًا أن تبدأ تلك الخدمات في الانتشار خلال العامين المقبلين".

وأوضح أن تكلفة إنشاء المرحلة الأولى لشبكة الألياف الضوئية بلغت 100 مليون يورو لـ4 آلاف منزل، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص لتوسيع الاستثمار في الألياف الضوئية، مشيرا إلى أن الحكومة في النمسا تساهم بحصة 25% من أسهم شركات الألياف الضوئية، ونوه بأن نموذج شبكات الألياف الضوئية بدأ في النمسا منذ أكثر من 40 عاما، مؤكدًا أن المشغلين يبيعون الخدمة بقيمة يورو واحد للمستهلكين.



من جانبه شدد ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، على إشراك القطاع الخاص والكيانات الخارجية في مساعدة الدولة على تعزيز العمل على تقنية الـ5G، مؤكدًا أن هناك تعاونا كبيرا في تطوير البنية التحتية الخاصة بالألياف الضوئية للمشغلين في ما يتعلق بالقدرات وإتاحتها لمختلف المستهلكين.

وأضاف فرومان أن نسبة المصريين مستخدمي تقنية الجيل الرابع لا تتخطى 25% فقط من إجمالي المستخدمين، مشيرا إلى أن مصر فرصتها ضئيلة في تبني تقنية الجيل الخامس حاليا، وأوضح أن شركة فودافون مصر تعمل كل عام على ابتكار تطوير جديد في تقنية الجيل الرابع، كما تعمل الشركة على زيادة سرعة الإنترنت لكل المصريين بشكل سنوى لتصل إلى جميع قرى ونجوع مصر.





من جانبه أكد محمد شمروخ، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة المصرية للاتصالات عنصر أساسي لتوفير البنية الأساسية ونشر الألياف الضوئية منذ عام 2012، ونجحت الشركة في زيادة عدد المناطق التي يتم توفير الألياف الضوئية لها، وأشار إلى أن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة المناطق المغطاة خلال العامين المقبلين، ولكن تظل الموافقات الرسمية من الهيئات والسلطات هى التحدي الأبرز أمام تعزيز هذه الخطة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع تكلفة المواد المستخدمة، لافتا إلى أن الشركة لديها حلول تكاملية وتسعى لتقديم خدمة أفضل بأسعار أفضل.

وأوضح أن هناك بعض المناطق في مصر لم يتم تمثيل الشركة المصرية للاتصالات بها ولذا يجب تسهيل الوصول لكل المجمعات السكنية، كما أن الشركة ليس لديها حواجز للتعامل مع أي بنية تحتية ومستعدة للتعاون مع كل الأطراف، مشيرا إلى أن الشركة لديها حلول تتناسب مع كل الشرائح الاقتصادية بالسوق المحلية.

وأضاف شمروخ أن الشركة استثمرت ما يزيد على 3 مليارات دولار منذ 2015 لتطوير البنية التحتية وزيادة السعات الدولية للإنترنت، وتابع: "هناك العديد من الأولويات التي تركز عليها المصرية للاتصالات في خطتها لتطوير البنية التحتية" متطرقًا إلى خطتها لتوصيل 2 مليون منزل بالألياف الضوئية بحلول 2020.

من ناحيته قال سعيد المندهاري، ممثل برنامج البرودباند في الحكومة العمانية، إن البنية التحتية من الفايبر هي العمود الأساسي لخدمات الجيل الخامس ويجب إحلال البنية التحتية الحالية واستبدال كابلات الفايبر بها ومشاركتها بين المشغلين العاملين داخل الدولة الواحدة، مشيرا إلى أنها الجزء الأغلى في الشبكة والأكثر حاجة للاستثمارات، وأضاف أن عمان تعتمد على نموذج البنية التحتية المفتوحة والمشاركة على كل المستويات من البنية الأساسية، سواء من الكابلات أو حتى مشاركة الأبراج ومراكز البيانات والخدمات السحابية، موضحًا أن ذلك الرهان الأول على نشر الخدمات الجديدة مثل المدن الذكية بصورة أسرع.

وشدد على أن الحكومة يجب أن تقود تلك المبادرات نظرا لكونها مسؤولية قومية لا تتعلق فقط بالنواحي التجارية، موضحًا أن تطبيق نموذج المشاركة من شأنه أن يحقق المعادلة بتحقيق إيرادات تجارية مناسبة وفي الوقت نفسه توطين التكنولوجيا بصورة أسرع تعرض لواحد من النماذج الناجحة في سنغافورة وهو تدشين صندوق استثمار مشترك بين كل المشغلين لتدشين بنية تحتية مشتركة على المستوى القومي، ما يسهل عملية نشر البنية المعلوماتية بشكل أسهل وأسرع.