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الخبراء يكشفون مستقبل مصر الرقمي مع الكابلات الفايبر

خلال مؤتمر «توصيل الألياف البصرية للمنازل».. رئيس فودافون مصر يقول: 25% نسبة انتشار الجيل الرابع في مصر، والمصرية للاتصالات تستثمر 3 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية
تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
جلسة مؤتمر الكابلات الفايبر
جلسة مؤتمر الكابلات الفايبر
أكد المشاركون في الجلسة الأولى من مؤتمر "الألياف الضوئية للمنازل FTTH" في نسخته الحادية عشرة، دور البنية الأساسية من الكابلات في تمكين التكنولوجيات المستقبلية ورسم المستقبل الرقمي في المنطقة بشكل عام ومصر بصفة خاصة، ويعقد مؤتمر مجلس توصيل الألياف البصرية إلى المنازل بمنطقتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا FTTH Council MENA، دورته الحادية عشرة هذا العام في القاهرة، اليوم، بمشاركة 12 شركة عالمية، تعمل في مجال صناعة FTTH وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تشارك في المعرض الذي يقام على هامش المؤتمر ويستعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية منها FTTH/x، الجيل الخامس، إنترنت الأشياء (IOT). ويرعى المؤتمر في دورته الجديدة بالقاهرة 12 شركة عالمية من كبرى الشركات وهذا العام تشارك شركة Corning كراعٍ بلاتيني، وشركة Sterlite كراع ذهبي، كما سيشارك في الحدث أكثر من
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

مؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفية» يبحث تمويل المشروعات الكبرى

يفتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»، الذى تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، فى أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها فى تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة. ويبحث الملتقى الذى ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار» فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية.
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: مصر ضمن 20 دولة تسيطر على اقتصاد العالم في 2024

نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرا حول الدول العشرين التي ستسيطر على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر. وتوقعت بلومبرج في تقريرها نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.5% بحلول عام 2024، ما سيجعلها ضمن العشرين دولة التي تسيطر على الاقتصاد في العالم. وضمت القائمة التي وضعتها بلومبرج كلا من الصين، التي سيصبح نموها الاقتصادي 28.3% بحلول عام 2024، والولايات المتحدة التي سيصبح 9.2%، واليابان وروسيا والبرازيل وألمانيا وبريطانيا، كما توقع التقرير انضمام المكسيك وباكستان والسعودية وتركيا إلى القائمة.
فرع-شركة-اورنج (2)

اورنچ مصر ترعى معرض آرت دي إيجيبت الفني للعام الثاني

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها لمعرض "آرت دي إيجيبت" 2019، للعام الثاني على التوالي تحت إشراف وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو في شارع المعز لدين الله الفاطمي في حي الأزهر بوسط القاهرة. وحرصت "اورنچ مصر" على رعاية المعرض لعامين متتاليين في إطار برامجها للمسئولية المجتمعية لدعم الفن وتنمية المجتمع المصري، حيث يتضمن الحدث عقد محاضرات وندوات يلقيها رواد الفن حول العالم، بالاضافة الي مشاركة طلاب المدارس العامة والخاصة وأصحاب المشروعات الفنية في الجامعات، فضلا عن المهتمين بالفنون التشكيلية بوجه عام.
بورصة (2)

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.57مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 14178.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 536.11 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1417.02 نقطة.
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وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: الانتهاء من ميكنة 60% من الخدمات بالمحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، والذي يتم تنفيذه حاليا بالاتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متابعةً أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد زيادة رضا المواطنين عن الأداء الحكومي وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة، بل إنه يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق منصات أكثر وضوحا وشمولا لخدمات وإجراءات محددة.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-04

وزير الكهرباء: نحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الحكومة وسعيها على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، جاء ذلك خلال افتتاحه بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار (القاهرة 2019) تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
وزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات (2)

تعاون مصري فرنسي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا بحضور إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا؛ سبل زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والتعاون في دعم الابداع التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في اطار الإعلان الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.
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