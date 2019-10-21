الوزير للنواب: مستمرون في دعم السكة الحديد والمترو

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

كامل الوزير وزير النقل - صورة أرشيفية

جدد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الإثنين، التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل، وأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات، وأن الزيادة ستكون بالتنسيق مع لجنة النقل فى البرلمان وبعد استكمال تحسين الخدمة، قائلا: "سنسألكم هل نزيد سعر التذكرة أم لا من أجل تغطية 50% على الأقل من سعر تكلفة الخدمة، لأننا في بعض الخطوط الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة".

ولفت الوزير إلى أن الأولوية حاليا فى مشروعات الشبكة القومية للطرق هو الانتهاء من الطرق التي نحتاج اليها حاليا، إذ سيتم الانتهاء من تنفيذ محاور الطرق الرئيسة والكباري على نهر النيل والطرق الرئيسة ما بين المحافظات، مضيفا أن مشروعات الشبكة القومية تبقى منها 1200 كيلو متر ليست لها أولوية في الوقت الحالي،