الوزير للنواب: مستمرون في دعم السكة الحديد والمترو
٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
كامل الوزير وزير النقل - صورة أرشيفية
جدد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الإثنين، التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل، وأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات، وأن الزيادة ستكون بالتنسيق مع لجنة النقل فى البرلمان وبعد استكمال تحسين الخدمة، قائلا: "سنسألكم هل نزيد سعر التذكرة أم لا من أجل تغطية 50% على الأقل من سعر تكلفة الخدمة، لأننا في بعض الخطوط الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة".
ولفت الوزير إلى أن الأولوية حاليا فى مشروعات الشبكة القومية للطرق هو الانتهاء من الطرق التي نحتاج اليها حاليا، إذ سيتم الانتهاء من تنفيذ محاور الطرق الرئيسة والكباري على نهر النيل والطرق الرئيسة ما بين المحافظات، مضيفا أن مشروعات الشبكة القومية تبقى منها 1200 كيلو متر ليست لها أولوية في الوقت الحالي،
ولفت الوزير إلى أن الأولوية حاليا فى مشروعات الشبكة القومية للطرق هو الانتهاء من الطرق التي نحتاج اليها حاليا، إذ سيتم الانتهاء من تنفيذ محاور الطرق الرئيسة والكباري على نهر النيل والطرق الرئيسة ما بين المحافظات، مضيفا أن مشروعات الشبكة القومية تبقى منها 1200 كيلو متر ليست لها أولوية في الوقت الحالي، بل سيتم التركيز في الوقت الحالي على إنهاء الطرق الرئيسية الرابطة مابين المحافظات.
وتابع أن تكلفة الطرق الرئيسية الرابطة ما بين المحافظات وداخل المحافظات 257 مليار جنيه، فالطرق داخل المحافظات تحتاج اعتمادات مالية 120 مليار جنيه ، والطرق ما بين المحافظات تحتاج 137 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على الخطة القومية للطرق منذ عام 2014، وتشمل محاور النيل وتستهدف تنظيم التواجد السكاني لنخرج من الوادي الضيق، وأن الخطة تشمل 7 آلاف كيلومتر، تم تنفيذ 4500 منها؛ والأخرى قيد التنفيذ ونعمل على إنهائها.
وذكر أن 1200 كيلو متر منها خارج المناطق السكنية وليست لها الأولوية بالتنفيذ حاليا من أجل إنهاء الطرق ذات الأولوية الرابطة ما بين المحافظات، وإنهاء مخطط إنشاء الكباري والمحاور على النيل مع تعظيم استخدام المبالغ المالية المرصودة والموارد المالية المتاحة.