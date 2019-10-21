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الوزير للنواب: مستمرون في دعم السكة الحديد والمترو

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
كامل الوزير وزير النقل - صورة أرشيفية
كامل الوزير وزير النقل - صورة أرشيفية
جدد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الإثنين، التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل، وأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات، وأن الزيادة ستكون بالتنسيق مع لجنة النقل فى البرلمان وبعد استكمال تحسين الخدمة، قائلا: "سنسألكم هل نزيد سعر التذكرة أم لا من أجل تغطية 50% على الأقل من سعر تكلفة الخدمة، لأننا في بعض الخطوط الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة".
ولفت الوزير إلى أن الأولوية حاليا فى مشروعات الشبكة القومية للطرق هو الانتهاء من الطرق التي نحتاج اليها حاليا، إذ سيتم الانتهاء من تنفيذ محاور الطرق الرئيسة والكباري على نهر النيل والطرق الرئيسة ما بين المحافظات، مضيفا أن مشروعات الشبكة القومية تبقى منها 1200 كيلو متر ليست لها أولوية في الوقت الحالي،
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عدادا-كهرباء (1)

تقسيط عدادات الكهرباء للمواطنين على 3 سنوات

قال المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، ويتم دفع 50% من قيمة المبلغ ثم تقسيط الباقي لمدد تصل إلى 3 سنوات، مضيفا أنه يمكن استثناء القرى والنجوع من الالتزام بدفع نسبة الـ50% كمقدم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الإثنين، لمناقشة توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي حول طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور بشأن عدم انتظام قراءة العدادات، ما يتسبب في إدخال المواطنين في شرائح أعلى.
سد النهضة

شكري: قضية سد النهضة يمكن حلها بشكل علمي

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إن قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية، وذلك حسبما جاء في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

طلب إحاطة للصحة بشأن التفتيش على المنشآت الخاصة

قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، متابعة أن هناك 100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر وينص القانون على الإدارة أن تقوم بالتفتيش الدوري عليها، وتتعلل إدارة العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم.
سامح-شكرى (2)

الخارجية: مصر تفتح دوما أبوابها لمن تمر بلادهم بنزاعات

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، اليوم الإثنين، اهتمام مصر بقضايا اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 21 أكتوبر من كل عام، والذي يركز هذا العام على هذه القضايا، موضحا أن مصر تفتح دوما أبوابها لكافة الأشقاء الذين تمر بلادهم بأزمات أو نزاعات، ولم تتوان يوما عن تقديم كافة سبل الدعم لهم، وتستضيف أعدادا كبيرة منهم، مع الحرص على إدماجهم في المجتمع المصري دون تفرقة أو تمييز.
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (2)

طلب إحاطة بشأن مخالفات تجار سيارات الحوداث

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، لكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليأخذوا السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، موضحا أن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
ذوي الإعاقة

نائب يطالب بتوفير وسائل نقل تناسب كل أنواع الإعاقات

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن معاناة البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبة قضاء الأنشطة الخاصة بهم، نظرا لعدم توافر وسيلة مواصلات مؤهلة للتعامل معهم، وعدم تمهيد الشوارع والأرصفة لهم، يتسبب في مكوثهم بالمنزل وتدهور حالتهم النفسية، مشيرا إلى ضرورة توفير حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها، ويتم تعديلها وفقا للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم، أو على الأقل تخصيص عدد معين من مقاعد هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكييفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم، وإلزام أصحاب سيارات الأجرة بتوفير كرسي قابل للدوران.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تمكين المرأة في المجال البحري" دليل واضح على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر ركزت جهودها في السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي بقلعة قايتباي بالإسكندرية، إذ أوضح أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنويا بالعالم كله تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم جميع عناصر المجتمع البحري.
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