تقسيط عدادات الكهرباء للمواطنين على 3 سنوات

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

العداد الكهربائي - صورة أرشيفية

قال المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، ويتم دفع 50% من قيمة المبلغ ثم تقسيط الباقي لمدد تصل إلى 3 سنوات، مضيفا أنه يمكن استثناء القرى والنجوع من الالتزام بدفع نسبة الـ50% كمقدم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الإثنين، لمناقشة توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي حول طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور بشأن عدم انتظام قراءة العدادات، ما يتسبب في إدخال المواطنين في شرائح أعلى.

وفي سياق متصل، أشار محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أنهم بصدد تعديل اللوائح الخاصة بالمحاسبة التجارية والمقايسات، وذلك لخدمة المشترك، ومن المتوقع عرضها علي مجلس الوزراء قريبا، قائلا: "للأسف هناك انماط استهلاكية غير مضبوطة، فنجد كافة الأجهزة الكهربائية شغالة في حجزة بينما المواطن