ممارسة الرياضة على معدة فارغة يحمي من مرض السكري 2

عليك بممارسة التمرينات الرياضية على معدة فارغة، ولكن لا مانع من تناول الفواكه أو الخضراوات، وبعد ذلك قم بممارسة الألعاب الرياضية التي ترغب فيها

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

التمرينات الصباحية

ينصح دائمًا بممارسة التمرينات الرياضية في الصباح، قبل الذهاب للعمل أو المدرسة، من أجل فقدان سريع للوزن، مع حرق السعرات الحرارية، وليس ذلك فقط، حيث تمدك الرياضة في الصباح بمعدلات عالية من الطاقة، تساعدك على إنجاز أعمالك اليومية بنشاط، وآخر ما جاءت به الدراسات أن التمرينات الرياضية على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار تساعد في مكافحة مرض السكري من النوع الثاني، لأنها تجعل الجسم أكثر كفاءة في استخدام الأنسولين، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".

وفقًا لبعض من العلماء، التمرين على معدة فارغة يمكن أن يكون له آثار إيجابية على صحتنا، حيث وجدت دراسة أن التمرين في حالة الصيام "معدة فارغة"، يساعد الناس على التحكم في مستويات السكر في الدم أكثر من ممارسة التمارين بعد الوجبة الغذائية، حيث يصبح الجسم فعالا في استخدام الأنسولين، الذي يطلق عليه "حساسية