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ممارسة الرياضة على معدة فارغة يحمي من مرض السكري 2

عليك بممارسة التمرينات الرياضية على معدة فارغة، ولكن لا مانع من تناول الفواكه أو الخضراوات، وبعد ذلك قم بممارسة الألعاب الرياضية التي ترغب فيها
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
التمرينات الصباحية
التمرينات الصباحية
ينصح دائمًا بممارسة التمرينات الرياضية في الصباح، قبل الذهاب للعمل أو المدرسة، من أجل فقدان سريع للوزن، مع حرق السعرات الحرارية، وليس ذلك فقط، حيث تمدك الرياضة في الصباح بمعدلات عالية من الطاقة، تساعدك على إنجاز أعمالك اليومية بنشاط، وآخر ما جاءت به الدراسات أن التمرينات الرياضية على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار تساعد في مكافحة مرض السكري من النوع الثاني، لأنها تجعل الجسم أكثر كفاءة في استخدام الأنسولين، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
وفقًا لبعض من العلماء، التمرين على معدة فارغة يمكن أن يكون له آثار إيجابية على صحتنا، حيث وجدت دراسة أن التمرين في حالة الصيام "معدة فارغة"، يساعد الناس على التحكم في مستويات السكر في الدم أكثر من ممارسة التمارين بعد الوجبة الغذائية، حيث يصبح الجسم فعالا في استخدام الأنسولين، الذي يطلق عليه "حساسية
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لماذا تشعر بالتعب بعد التمرين؟ وهذه أهم النصائح

الأكل والتمرين يسيران جنبا إلى جنب، فنوع الأكل وتوقيته يكون مهما لما تشعر به عند ممارسة الرياضة سواء كان تمرينا عارضا أو تدريبا على المنافسة، فمن خلال الانتباه إلى شرب الماء والتغذية الصحيحة قد تكون قادرا على تخفيف الشعور بالغثيان أو التعب بعد التمرين، وإذا لم تلاحظ أي تحسن بعد إجراء هذه التعديلات تحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية للحصول على إرشادات.. دعونا نلقي نظرة على الأسباب الشائعة التي تجعلك تشعر بالمرض بعد التمرين والنصائح لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.
علاج -الصداع

لماذا قد يكون علاج الصداع النصفي الجديد «طفرة»؟

الصداع النصفي من الأمراض المزمنة التي تصيب الأشخاص من وقت لآخر، حيث تشعر بألم شديد في الرأس ولا تستطيع الجلوس في ضوضاء، كما أنك لا تتحمل كلمة من شخص آخر، وعلى الرغم من وجود علاجات له، فإن العقار الجديد قد يساعد بشكل كبير. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) مؤخرًا على دواء Lasmiditan، الذي يباع تحت الاسم التجاري Reyvow لعلاج الصداع النصفي الحاد، ولكن الغرض من هذا العلاج ليس منع الصداع النصفي، وإنما يعالج الصداع النصفي المصاحب بالأورة أو بدونها، وهي ظاهرة حسية شائعة أو اضطراب بصري يحدث خلال هذه الحالة.
متلازمة-القولون العصبي

للتخلص من البواسير المؤلمة.. تناول هذه الأطعمة

من أصعب المشكلات الصحية التي يتعرض لها الإنسان هى الشعور بألم دون معرفة الأسباب؛ فعلى سبيل المثال، البواسير تعد من أكثر الأشياء المؤلمة، فهي أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية، وإذا لم يتم علاجها على الفور، تتضخم أو تلتهب. وترجع هذه الحالة إلى الإصابة بالإسهال أو الإمساك المزمن، إضافة إلى الوزن الزائد والسمنة، كما أن الحمل من المحتمل أن يؤدي إلى وجود بواسير تنتج عنها حكة أو تهيج، وللتخلص منها عليك تناول أطعمة محددة. وذلك نقلًا عن "health line".
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تناول العشاء في وقت مبكر يعزز من الحالة المزاجية

صحة الجسم والرشاقة من الأشياء الهامة التي تشغلنا، وخاصة في الآونة الأخيرة، بعد التطور وتقدم الخطط المتعلقة بالتغذية السليمة، وجد الخبراء إن زيادة الوزن تأتي أيضًا من اتباع بعض العادات الخاطئة، وعدم القدرة على التنظيم الجيد للوجبات، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لذا من الهام التعرف على الفوائد الصحية لتناول العشاء في وقت مبكر، على سبيل المثال يقلل من خطورة الإصابة بالسمنة، ويخفض من فرص الإصابة بالسرطان، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
الإجهاد يحدث خلل في الهرمونات

الهرمونات أساس صحتك.. كيف تنظمها داخل جسمك؟

تتحكم الهرمونات في جسمنا بشكل كبير، فلا نستطيع التعايش بشكل يومي إلا وتوجد بعض التغيرات في الحالة المزاجية، نتيجة ما يسمى بـ"تقلب الهرمونات"، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، أو البكاء دون سبب ملموس، ومن ثم يجب أن تستخدم بعض الطرق الطبيعية من أجل تحقيق توازن طبيعي في الهرمونات؛ على سبيل المثال، عليك تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، مع تجنب الإفراط في تناول الطعام، نقلًا عن "times of india".
شرب-الماء-بعد التمرين

لماذا تشعر بالتعب بعد التمرين؟ وهذه أهم النصائح

الأكل والتمرين يسيران جنبا إلى جنب، فنوع الأكل وتوقيته يكون مهما لما تشعر به عند ممارسة الرياضة سواء كان تمرينا عارضا أو تدريبا على المنافسة، فمن خلال الانتباه إلى شرب الماء والتغذية الصحيحة قد تكون قادرا على تخفيف الشعور بالغثيان أو التعب بعد التمرين، وإذا لم تلاحظ أي تحسن بعد إجراء هذه التعديلات تحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية للحصول على إرشادات.. دعونا نلقي نظرة على الأسباب الشائعة التي تجعلك تشعر بالمرض بعد التمرين والنصائح لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.
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