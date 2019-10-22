ممارسة الرياضة على معدة فارغة يحمي من مرض السكري 2

عليك بممارسة التمرينات الرياضية على معدة فارغة، ولكن لا مانع من تناول الفواكه أو الخضراوات، وبعد ذلك قم بممارسة الألعاب الرياضية التي ترغب فيها
ينصح دائمًا بممارسة التمرينات الرياضية في الصباح، قبل الذهاب للعمل أو المدرسة، من أجل فقدان سريع للوزن، مع حرق السعرات الحرارية، وليس ذلك فقط، حيث تمدك الرياضة في الصباح بمعدلات عالية من الطاقة، تساعدك على إنجاز أعمالك اليومية بنشاط، وآخر ما جاءت به الدراسات أن التمرينات الرياضية على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار تساعد في مكافحة مرض السكري من النوع الثاني، لأنها تجعل الجسم أكثر كفاءة في استخدام الأنسولين، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
وفقًا لبعض من العلماء، التمرين على معدة فارغة يمكن أن يكون له آثار إيجابية على صحتنا، حيث وجدت دراسة أن التمرين في حالة الصيام "معدة فارغة"، يساعد الناس على التحكم في مستويات السكر في الدم أكثر من ممارسة التمارين بعد الوجبة الغذائية، حيث يصبح الجسم فعالا في استخدام الأنسولين، الذي يطلق عليه "حساسية
وفقًا لبعض من العلماء، التمرين على معدة فارغة يمكن أن يكون له آثار إيجابية على صحتنا، حيث وجدت دراسة أن التمرين في حالة الصيام "معدة فارغة"، يساعد الناس على التحكم في مستويات السكر في الدم أكثر من ممارسة التمارين بعد الوجبة الغذائية، حيث يصبح الجسم فعالا في استخدام الأنسولين، الذي يطلق عليه "حساسية الأنسولين"، كما يُنظر إليه بشكل عام على أنه علامة على صحة جيدة، إضافة إلى ذلك، فحص نسبة الأنسولين في الجسم، لديه القدرة على محاربة مرض السكري من النوع الثاني، والحالات الأيضية الأخرى.
كما اشتملت الدراسة في جامعات باث وبرمنغهام، على 30 رجلا مصابا بالسمنة، أو يفرطون في تناول الطعام بشكل كبير، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، لمدة ستة أسابيع، تناولت مجموعة واحدة وجبة الإفطار قبل التمرين وواحدة بعد، كما تناول جميع المشاركين العشاء في الساعة 8 مساءً في الليلة السابقة، وبالنسبة لوجبة الإفطار، تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وكانت التدريبات تدور حول ركوب الدراجات ثلاث مرات في الأسبوع تحت إشراف أحد الباحثين، كما استمرت لمدة تصل إلى 50 دقيقة، ولم تكن هناك قواعد حول نظامهم الغذائي بخلاف أوقات الإفطار والعشاء.
ونتيجة لذلك، كانت عضلات المجموعة التي مارست التمرينات الرياضية قبل الأكل، أكثر استجابة للأنسولين من تلك التي مارست بعدها، هذا يعني أنهم بحاجة إلى كميات أقل من الأنسولين لخفض مستويات الجلوكوز في الدم - تسمى "حساسية الأنسولين"، أما الأشخاص الذين يعانون من حساسية منخفضة للأنسولين، فسيحتاجون إلى كميات أكبر من الأنسولين، وقد يعانون من مرض السكري، يمكن أن يشير أيضًا إلى مشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.
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وفي تعليق على ذلك، قال الطبيب خافيير غونزاليس، من جامعة باث
لـMailOnline: "إذا كنت أكثر حساسية للأنسولين، فأنت أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، على الجانب الآخر، عندما تبدأ حساسية الأنسولين في التدهور، يؤدي ذلك إلى مرض السكري من النوع الثاني"، وأكمل حديثه قائلًا:
"تشير نتائجنا إلى أن تغيير توقيت وقت تناول الطعام فيما يتعلق بالتمرينات، يمكن أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية على صحتك بشكل عام".
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كما وجدت الدراسة أن عضلات أولئك الذين شاركوا في مجموعة التمرينات، على معدة فارغة تحتوي على مزيد من البروتينات الرئيسية المشاركة في نقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى العضلات، إضافة إلى ذلك إذا كنت تمارس التمارين الرياضية أثناء الليل فإنك تزيد من عدد الأحماض الدهنية التي تدخل في مجرى الدم.
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لذا عليك بممارسة التمرينات الرياضية على معدة فارغة، ولكن لا مانع من تناول الفواكه أو الخضراوات، وبعد ذلك قم بممارسة الألعاب الرياضية التي ترغب بها، كما أن السير لمسافات مناسبة، من الآليات الجيدة، وليس لها تأثير سيئ على الصحة.
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