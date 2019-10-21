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الصناعات المعدنية ترفض تصفية أو خصخصة الحديد والصلب

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
الحديد والصلب
الحديد والصلب
أعلنت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، عن رفضها أي اتجاه لتصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب الوطنية والتي قد تأسست عام 1956. وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن شركات قطاع الأعمال لا تزال هي قوام الاقتصاد القومي في مصر، ولابد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وأنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوتها وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول المهملة والخامات المهدرة في النهوض بها؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد أن شركة الحديد والصلب لها مقومات نجاح كثيرة نظرا لإنتاجها المتعدد والمتميز من منتجات الحديد التي تبلغ حوالي 30 منتجا دون القطاع، مشيرة إلى أن شركة الحديد والصلب هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض والذي يكفي لوقت طويل من الزمن.وأوضحت أن الشركة خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

مؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفية» يبحث تمويل المشروعات الكبرى

يفتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»، الذى تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، فى أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها فى تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة. ويبحث الملتقى الذى ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار» فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية.
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: مصر ضمن 20 دولة تسيطر على اقتصاد العالم في 2024

نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرا حول الدول العشرين التي ستسيطر على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر. وتوقعت بلومبرج في تقريرها نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.5% بحلول عام 2024، ما سيجعلها ضمن العشرين دولة التي تسيطر على الاقتصاد في العالم. وضمت القائمة التي وضعتها بلومبرج كلا من الصين، التي سيصبح نموها الاقتصادي 28.3% بحلول عام 2024، والولايات المتحدة التي سيصبح 9.2%، واليابان وروسيا والبرازيل وألمانيا وبريطانيا، كما توقع التقرير انضمام المكسيك وباكستان والسعودية وتركيا إلى القائمة.
فرع-شركة-اورنج (2)

اورنچ مصر ترعى معرض آرت دي إيجيبت الفني للعام الثاني

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها لمعرض "آرت دي إيجيبت" 2019، للعام الثاني على التوالي تحت إشراف وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو في شارع المعز لدين الله الفاطمي في حي الأزهر بوسط القاهرة. وحرصت "اورنچ مصر" على رعاية المعرض لعامين متتاليين في إطار برامجها للمسئولية المجتمعية لدعم الفن وتنمية المجتمع المصري، حيث يتضمن الحدث عقد محاضرات وندوات يلقيها رواد الفن حول العالم، بالاضافة الي مشاركة طلاب المدارس العامة والخاصة وأصحاب المشروعات الفنية في الجامعات، فضلا عن المهتمين بالفنون التشكيلية بوجه عام.
بورصة (2)

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.57مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 14178.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 536.11 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1417.02 نقطة.
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