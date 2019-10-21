الصناعات المعدنية ترفض تصفية أو خصخصة الحديد والصلب

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

الحديد والصلب

أعلنت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، عن رفضها أي اتجاه لتصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب الوطنية والتي قد تأسست عام 1956. وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن شركات قطاع الأعمال لا تزال هي قوام الاقتصاد القومي في مصر، ولابد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وأنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوتها وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول المهملة والخامات المهدرة في النهوض بها؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن شركة الحديد والصلب لها مقومات نجاح كثيرة نظرا لإنتاجها المتعدد والمتميز من منتجات الحديد التي تبلغ حوالي 30 منتجا دون القطاع، مشيرة إلى أن شركة الحديد والصلب هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض والذي يكفي لوقت طويل من الزمن.وأوضحت أن الشركة خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية



وأكد أن شركة الحديد والصلب لها مقومات نجاح كثيرة نظرا لإنتاجها المتعدد والمتميز من منتجات الحديد التي تبلغ حوالي 30 منتجا دون القطاع، مشيرة إلى أن شركة الحديد والصلب هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض والذي يكفي لوقت طويل من الزمن.



وأوضحت أن الشركة خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية بها إلى مليون و200 طن طبقا للطاقة الاستيعابية للأفران، لافتا إلى امتلاك الشركة لمساحة كبيرة من الأرض غير مستغلة.



ومن جانبه، قال رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، المهندس خالد الفقي، إن توجهات البيع أو الخصخصة تخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن شركة الحديد والصلب هي أصل صناعة الحديد في الشرق الأوسط، وهي فخر الصناعة والدولة المصرية، لافتا إلى أن الشركة تضم 8 آلاف أسرة.





