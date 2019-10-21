البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

تحرير:أمل نبيل ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.57مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 14178.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 536.11 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1417.02 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.5مليار جنيه، بعد التداول على 141.99 ألف سهم عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين و العرب نحو البيع بصافي بيع 6.29 مليون جنيه و 680.6 ألف جنيه، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 6.97 مليون جنيه . الأسهم الأكثر انخفاضا تصدر