بلومبرج: مصر ضمن 20 دولة تسيطر على اقتصاد العالم في 2024

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

وكالة بلومبرج

نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرا حول الدول العشرين التي ستسيطر على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر. وتوقعت بلومبرج في تقريرها نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.5% بحلول عام 2024، ما سيجعلها ضمن العشرين دولة التي تسيطر على الاقتصاد في العالم. وضمت القائمة التي وضعتها بلومبرج كلا من الصين، التي سيصبح نموها الاقتصادي 28.3% بحلول عام 2024، والولايات المتحدة التي سيصبح 9.2%، واليابان وروسيا والبرازيل وألمانيا وبريطانيا، كما توقع التقرير انضمام المكسيك وباكستان والسعودية وتركيا إلى القائمة.

وكانت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قالت فى تقرير المخاطر الربع سنوي الخاص بمصر، إن الاقتصاد الكلى فى مصر سيستمر فى التحسن خلال عامى 2019 و2020، بالتزامن مع جنى ثمار الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات واسعة النطاق، مرجحة أن يكون معدل النمو الحقيقي الأعلى فى المنطقة