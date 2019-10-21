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بلومبرج: مصر ضمن 20 دولة تسيطر على اقتصاد العالم في 2024

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
وكالة بلومبرج
وكالة بلومبرج
نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرا حول الدول العشرين التي ستسيطر على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر. وتوقعت بلومبرج في تقريرها نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.5% بحلول عام 2024، ما سيجعلها ضمن العشرين دولة التي تسيطر على الاقتصاد في العالم. وضمت القائمة التي وضعتها بلومبرج كلا من الصين، التي سيصبح نموها الاقتصادي 28.3% بحلول عام 2024، والولايات المتحدة التي سيصبح 9.2%، واليابان وروسيا والبرازيل وألمانيا وبريطانيا، كما توقع التقرير انضمام المكسيك وباكستان والسعودية وتركيا إلى القائمة.
وكانت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قالت فى تقرير المخاطر الربع سنوي الخاص بمصر، إن الاقتصاد الكلى فى مصر سيستمر فى التحسن خلال عامى 2019 و2020، بالتزامن مع جنى ثمار الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات واسعة النطاق، مرجحة أن يكون معدل النمو الحقيقي الأعلى فى المنطقة
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

مؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفية» يبحث تمويل المشروعات الكبرى

يفتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»، الذى تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، فى أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها فى تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة. ويبحث الملتقى الذى ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار» فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية.
فرع-شركة-اورنج (2)

اورنچ مصر ترعى معرض آرت دي إيجيبت الفني للعام الثاني

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها لمعرض "آرت دي إيجيبت" 2019، للعام الثاني على التوالي تحت إشراف وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو في شارع المعز لدين الله الفاطمي في حي الأزهر بوسط القاهرة. وحرصت "اورنچ مصر" على رعاية المعرض لعامين متتاليين في إطار برامجها للمسئولية المجتمعية لدعم الفن وتنمية المجتمع المصري، حيث يتضمن الحدث عقد محاضرات وندوات يلقيها رواد الفن حول العالم، بالاضافة الي مشاركة طلاب المدارس العامة والخاصة وأصحاب المشروعات الفنية في الجامعات، فضلا عن المهتمين بالفنون التشكيلية بوجه عام.
بورصة (2)

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.57مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 14178.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 536.11 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1417.02 نقطة.
حديد

الصناعات المعدنية ترفض تصفية أو خصخصة الحديد والصلب

أعلنت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، عن رفضها أي اتجاه لتصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب الوطنية والتي قد تأسست عام 1956. وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن شركات قطاع الأعمال لا تزال هي قوام الاقتصاد القومي في مصر، ولابد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وأنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوتها وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول المهملة والخامات المهدرة في النهوض بها؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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جنية (3)

«فيتش»: توقعات بانخفاض قيمة الجنيه على المدى الطويل

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن ينخفض الجنيه المصري على المدى الطويل، بالتزامن مع قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، ما يعزز ضغوط الاستيراد التضخمى إلى حد ما، وكذلك نمو حجم الإقراض الخاص واتساع القاعدة النقدية فى مصر، لافتة إلى أن الجنيه سيحافظ على مساره المرتفع، لكن بوتيرة أكثر تباطؤًا خلال الأشهر المتبقية من 2019. وشهدت أسعار الجنيه ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار، لترتفع بنحو 168 قرشا، وتدور أسعار الدولار حاليا ما بين 16.27 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.
وزير-الماليه

خفض الديون والتضخم.. أبرز أولويات الإصلاح في مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أولويات الإصلاح في مصر ترتكز على دعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ إستراتيجية الديون متوسطة الأجل، وإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبنّي نظام للأراضى الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
البنك الدولي

البنك الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8%

توقع البنك الدولي اليوم، الخميس، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية 2019- 2020 بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9% لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر. كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%. ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في عام 2020- 2021 مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسن بيئة الأعمال. وقال البنك الدولي في تقريره: "حافظت مصر على نموها القوي مع تحسن نواتج المالية العامة واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
الاقتصاد-المصري

الحكومة: مصر ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول 2030

قالت وزارة المالية، إن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، متابعة "لذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث إن اقتصادنا على المسار الصحيح" مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030. وأكدت المالية أن العديد من بنوك الاستثمار تراهن على قدرة مصر في تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنا واضح في أدائها سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أوالبطالة أو التضخم أو الزيادة في معدلات النمو.
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