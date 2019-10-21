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الغنوشي أم العريض.. من يرأس حكومة «النهضة» التونسية؟

من المتوقع أن تنحصر هوية رئيس الحكومة المقبل في تونس بين 3 شخصيات بارزة داخل الحركة، ويعد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أحد المرشحين لترؤس الحكومة المقبلة
تحرير:وفاء بسيوني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
تشهد تونس مأزقا جديدا وهو تشكيل الحكومة المرتقبة ومن سيرأسها وترتيب التحالفات بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من الشهر الحالي، حيث تواصل الأحزاب الفائزة في الانتخابات مشاورات التشكيل، وسط إصرار حزب حركة النهضة وتمسكه برئاسة الحكومة الجديدة. "النهضة" اعتبرت أن موضوع رئاسة الحكومة غير قابل للتفاوض، مؤكدة على أحقيتها في تعيين رئيس حكومة من داخلها باعتبارها الحزب الفائز بغالبية المقاعد في البرلمان. وكانت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، قد حلت في المركز الأول في الانتخابات التشريعية، حيث نالت 52 مقعدا من أصل 217 مقعدا.
ورغم أنها حصلت على مقاعد أقل من الانتخابات السابقة إلا أنها جاءت في المقدمة نتيجة تفتت الأصوات وعدم حصول أي حزب على الأغلبية. ورطة وعزلة  إصرار "النهضة" على رئاسة الحكومة المقبلة ربما يزيد من ورطة هذا الحزب، الذي ترفض أغلب الأطراف السياسية المشاركة في حكومة تحت غطائه. رئيس مجلس شورى "حركة النهضة"
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أطفال-داعش

منظمة: 60 طفلا عالقا في سوريا بعد هروبهم من «داعش»

أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية غير الهادفة للربح، اليوم الإثنين، بأن عدد الأطفال البريطانيين العالقين في سوريا يبلغ ضعف الرقم المتوقع على الأقل ويزيد عن 60 طفلا محاصرين في شمال شرق سوريا بعد الهروب من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأرقام التي حصدتها المنظمة الإنسانية البريطانية تشير إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال العالقين تحت سن الخامسة، مضيفة أن جميعهم أبناء وفتيات آباء وأمهات بريطانيين يُشتبَه في انضمامهم لداعش.
سعد-الحريرى

لبنان يقر موازنة 2020: تخفيض رواتب المسئولين ودعم الفقراء

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إقرار مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2020 دون أي أعباء ضريبية جديدة، وإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وكذا حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، في مقدمتها تخفيض رواتب كافة المسئولين في الدولة بقيمة 50%، وإلغاء ودمج بعض الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار التقشف العام، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري في ختام جلسة الحكومة التي عقدت اليوم الإثنين، في قصر بعبدا الجمهوري، للبحث في مطالب المتظاهرين وحركة الاحتجاج الشعبية الواسعة في البلاد.
المظاهرات- في- لبنان (5)

لبنان: مجلس الوزراء يقر 17 بندا من الورقة الإصلاحية

أعلنت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر"، عن إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية، قائلة "مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية واقر حتى الآن 17 بندا منها، وأجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي"، ويتزامن عقد اجتماع الحكومة اللبنانية، مع الإضراب العام الذي يعم معظم مناطق البلاد، وذلك لليوم الخامس على التوالي من التظاهرات التي تجتاح لبنان، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
ميشال-عون

رئيس لبنان: نعلم عن وجع الناس.. لا تظلمونا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إن الاحتجاجات التي تعم البلاد، تعبر عن وجع الناس، لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد، موجها الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا، وذلك حسبما ذكر حساب مكتب "عون" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وذكر عون، خلال اجتماع للحكومة وفق ما نقلته "سكاي نيوز": "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".
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قيس سعيد

رسميًا.. فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 72%

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، أنه بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بكافة مراكز الإقتراع، حصد سعيد 72.71 % من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على 27.29 % من الأصوات.
قيس- سعيد

قيس سعيد.. أستاذ القانون من الجامعة إلى قصر قرطاج

فوز كاسح حققه الأكاديمي قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بين قيس سعيد المرشح المستقل، ونبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" المدعوم من قوى يسارية وليبرالية. فور إغلاق مراكز الاقتراع أشارت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي إلى فوز كبير لسعيد بحصوله على نحو 72 في المئة من الأصوات مقابل نحو 27 في المئة لمنافسه القروي. وتحدثت الاستطلاعات أيضا عن إقبال لافت، حيث ناهزت نسبة المشاركة 70 في المئة.
البرلمان-التونسى

انتخابات البرلمان التونسي.. تخوفات من تشتت تحت القبة

بعد 3 أسابيع من انتخابات رئاسية لم تكتمل بعد، تونس على موعد مع اختيار برلمان جديد غدا الأحد، من خلال انتخابات تشريعية هي الثانية منذ صدور الدستور الجديد عام 2014. عمليات التصويت للانتخابات البرلمانية انطلقت أمس في دول المهجر بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالخارج، وكان أول مكتب اقتراع تم فتحه أمام الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية، ويقدر عدد الدوائر الانتخابية في الخارج بست دوائر، مقابل 27 دائرة انتخابية داخل تونس. ومن المنتظر أن تسفر العملية الانتخابية، التي تستمر ثلاثة أيام، عن انتخاب 18 نائبا في البرلمان قصد تمثيل التونسيين في المهجر.
قيس- سعيد

قيس سعيد ورقة إخوان تونس الأخيرة لتعويض الهزيمة

بعد الخسارة التي مني بها إخوان تونس في الانتخابات الرئاسية، تسعى حركة النهضة لتعويض تلك الخسارة من خلال محاولة استمالة المرشح الأوفر حظا لرئاسة تونس قيس سعيد، بعد إعلان دعمها المرشح المستقل في الدورة الثانية من الانتخابات التونسية المبكرة. تأتي تلك الخطوة بعد أن حل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية ثالثاً في الدورة الأولى، بينما حل سعيد المعروف بمواقفه المحافظة أولاً في الدورة الأولى بـ18.4 في المائة من الأصوات، بينما جاء قطب الإعلام نبيل القروي الموجود في السجن، في المرتبة الثانية.
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