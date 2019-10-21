الغنوشي أم العريض.. من يرأس حكومة «النهضة» التونسية؟

من المتوقع أن تنحصر هوية رئيس الحكومة المقبل في تونس بين 3 شخصيات بارزة داخل الحركة، ويعد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أحد المرشحين لترؤس الحكومة المقبلة

تحرير:وفاء بسيوني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

تشهد تونس مأزقا جديدا وهو تشكيل الحكومة المرتقبة ومن سيرأسها وترتيب التحالفات بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من الشهر الحالي، حيث تواصل الأحزاب الفائزة في الانتخابات مشاورات التشكيل، وسط إصرار حزب حركة النهضة وتمسكه برئاسة الحكومة الجديدة. "النهضة" اعتبرت أن موضوع رئاسة الحكومة غير قابل للتفاوض، مؤكدة على أحقيتها في تعيين رئيس حكومة من داخلها باعتبارها الحزب الفائز بغالبية المقاعد في البرلمان. وكانت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، قد حلت في المركز الأول في الانتخابات التشريعية، حيث نالت 52 مقعدا من أصل 217 مقعدا.

ورغم أنها حصلت على مقاعد أقل من الانتخابات السابقة إلا أنها جاءت في المقدمة نتيجة تفتت الأصوات وعدم حصول أي حزب على الأغلبية. ورطة وعزلة إصرار "النهضة" على رئاسة الحكومة المقبلة ربما يزيد من ورطة هذا الحزب، الذي ترفض أغلب الأطراف السياسية المشاركة في حكومة تحت غطائه. رئيس مجلس شورى "حركة النهضة"

ورغم أنها حصلت على مقاعد أقل من الانتخابات السابقة إلا أنها جاءت في المقدمة نتيجة تفتت الأصوات وعدم حصول أي حزب على الأغلبية.

ورطة وعزلة

إصرار "النهضة" على رئاسة الحكومة المقبلة ربما يزيد من ورطة هذا الحزب، الذي ترفض أغلب الأطراف السياسية المشاركة في حكومة تحت غطائه.

رئيس مجلس شورى "حركة النهضة" التونسية، عبدالكريم الهاروني أكد على تمسك الحزب بتعيين شخصية سياسية من داخله لتولي رئاسة الحكومة؛ مشيرا إلى أن تركيبتها ستشكل بالشراكة مع أحزاب ومنظمات انطلقت في مشاورات أولية معها.



الهاروني قال في مؤتمر صحفي أمس: "إن الحركة معنية برئاسة الحكومة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنها أجلت النظر في إعلان اسم المرشح لرئاستها من أجل مزيد من التشاور"، على حد تعبيره.

وأكد الهاروني أن حركة النهضة باشرت، منذ الإعلان عن فوزها في الانتخابات البرلمانية، مشاورات واتصالات سياسية مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي الجديد، في محاولة لإنجاح التجربة الديمقراطية.

مسألة تسمية رئيس حكومة من صفوف حركة النهضة، يحظى بثقة جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وكذلك التونسيون، وتتوفر فيه شروط الكفاءة ومتمكن من إدارة كل الملفات خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، ستكون مأزقا جديدا لهذا الحزب، الذي يواجه منذ فوزه بالانتخابات البرلمانية، عزلة سياسية ونفورا من الكتل البرلمانية الأخرى، التي أعلنت عدم استعدادها للتحالف معه في تشكيل الحكومة المقبلة ودعته إلى تحمّل مسؤوليته.



الشخصيات المتوقعة

"النهضة" لم تُشِر إلى الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة، وهناك خلافات بين قياداتها، الذين أبدى العديد منهم رغبتهم في ترأس الحكومة، لكن من المتوقع أن تنحصر هوية رئيس الحكومة المقبل الذي سيخلف رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، بين 3 شخصيات بارزة داخل الحركة.



ويعد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أحد المرشحين لترؤس الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أعلن في افتتاح أشغال مجلس الشورى للحزب السبت، أنه مرشح لهذا المنصب، كما أن النظام الداخلي للحركة ينص على أن يترشح رئيسها، لكل المناصب العليا بالدولة، أو أن يزّكي مرشحا آخر، وهو ما لم يفعله الغنّوشي إلى حد الآن.



ويعد زياد العذاري واحدا من أهم قيادات النهضة التي تحظى بثقة الغنوشي، والذي من الممكن أن يقوم بتزكيته لتولي منصب رئيس الحكومة، إذا تنصل هو من رئاستها، باعتبار أن العذاري شغل العديد من المناصب العليا في الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلد حقيبة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك وزارة الصناعة والتجارة.



ويعتبر العذاري (44 سنة) من الوجوه الشبابية الصاعدة في حركة النهضة ومن الشخصيات المعتدلة داخلها، والتي يمكن أن تضعه الحركة في الواجهة للترويج لانفتاحها والتغطية على مرجعيتها الإسلامية.



ومن الأسماء المتوقعة أيضا "علي العريض" فهو من أهم المرشحين لترؤس الحكومة المقبلة، بالنظر إلى تجربته في هذا المنصب، حيث سبق له ترؤس الحكومة في الفترة بين فبراير 2013 ويناير 2014، كما أشرف على وزارة الداخلية بين عامي 2011 و2013، لكن من المرجح أن يثير ترشيح العريض انتقادات كثيرة، باعتبار أن فترة حكمه شهدت تناميا كبيرا في أعداد المتشددين وكذلك أحداث عنف ضد فنانين وصحفيين واغتيالات ضد معارضين سياسيين.

"قلب تونس" والغنيمة

بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي المقبل وضعت مجموعة من الشروط للمشاركة في الحكومة التي ستتزعمها حركة النهضة، إذ اشترط "حزب التيار الديمقراطي" الذي يتزعمه محمد عبو الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري لدخول الائتلاف الحكومي، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى طموح عبو نفسه لرئاسة الحكومة.



حزب "قلب تونس"، بزعامة رجل الأعمال نبيل القروي أكد أن كتلة نواب الشعب المنتمين للحزب، كاملة متماسكة ومتمسكة بانتمائها الحزبي ومتشبثة ببرامجه ومواقفه، وذلك ردا على شائعات ومزاعم تتعلق باستقالة مجموعة من نواب الشعب المنتمين إلى كتلة قلب تونس والتحاقهم بكتل تابعة لأحزاب أخرى، وردا على تصريحات بعض الأطراف التي لم تتوان عن التهجم المجاني على حزب قلب تونس وقياداته.



وحل حزب "قلب تونس" الذي تأسس يونيو الماضي، ثانيا في الانتخابات التشريعية ونال 38 مقعدا في مجلس نواب الشعب.

واعتبر الحزب في بيان أصدره أمس، أن هذه الشائعات هي مواصلة لأشكال التشويه التي طالت الحزب، مشيرا إلى أنها جزء من الحرب النفسية التي تعودها الحزب من خصوم قال "إنهم ساهموا في تسميم الأوضاع في الساحة السياسية وجعلوا من السياحة الحزبية وتفكيك الأحزاب مشروعهم الوحيد وكانوا وراء عزوف نسبة كبيرة من شعبنا عن العمل الحزبي والانخراط في الشأن العام".

"قلب تونس" أشار إلى أن تصاعد وتيرة الشائعات الآن بالذّات مرتبط أساسا بمأزق تشكيل الحكومة وترتيب التحالفات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حزب "قلب تونس" غير معني بالمحاصصات الحزبية، وأنه لا يتعامل أبدا مع مستقبل البلاد بمنطق الغنيمة، وفي المقابل فإنّه لن يخضع لأي شكل من أشكال الضغط وأنه متمسك بأن الشرط الرئيس للمشاركة في أيّ تشكيل للحكومة هو مدى تناسبه مع برنامج الحزب وأولوياته ومبادئه.



واعتبر الحزب أن تونس تعيش حاليا فترة دقيقة من تاريخها تتطلب خطابا مسؤولا وتغليب العقل والحكمة والابتعاد عن التشنج والعنف والقطع مع ما عرفته الساحة السياسية في السنوات الأخيرة، داعيا الأطراف المتدخلة في الشأن السياسي إلى احترام مبادئ اللعبة الديمقراطية والأخلاق السياسية.



حزب "حركة الشعب" بزعامة زهير المغزاوي اشترط الحصول على عدد من الوزارات، واقترح الصافي سعيد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية رئيسًا للحكومة المقبلة، ومن بين شروطه كذلك تركيز البرنامج الحكومي على ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في: الملف الأمني والملف الاجتماعي وملف العدالة الاجتماعية.