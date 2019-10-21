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لبنان يقر موازنة 2020: تخفيض رواتب المسئولين ودعم الفقراء

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
سعد الحريري
سعد الحريري
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إقرار مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2020 دون أي أعباء ضريبية جديدة، وإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وكذا حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، في مقدمتها تخفيض رواتب كافة المسئولين في الدولة بقيمة 50%، وإلغاء ودمج بعض الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار التقشف العام، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري في ختام جلسة الحكومة التي عقدت اليوم الإثنين، في قصر بعبدا الجمهوري، للبحث في مطالب المتظاهرين وحركة الاحتجاج الشعبية الواسعة في البلاد.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مساهمة القطاع المصرفي في خفض عجز الموازنة العامة، إلى جانب تخصيص الدولة مبالغ مالية في إطار مشاريع دعم الأسر الأكثر فقرا، وإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، ومعالجة العجز في قطاع الكهرباء، وتركيب الكاشفات الضوئية (سكانرز) في المعابر لضبط عمليات تهريب
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الغنوشي-والاغتيالات

الغنوشي أم العريض.. من يرأس حكومة «النهضة» التونسية؟

تشهد تونس مأزقا جديدا وهو تشكيل الحكومة المرتقبة ومن سيرأسها وترتيب التحالفات بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من الشهر الحالي، حيث تواصل الأحزاب الفائزة في الانتخابات مشاورات التشكيل، وسط إصرار حزب حركة النهضة وتمسكه برئاسة الحكومة الجديدة. "النهضة" اعتبرت أن موضوع رئاسة الحكومة غير قابل للتفاوض، مؤكدة على أحقيتها في تعيين رئيس حكومة من داخلها باعتبارها الحزب الفائز بغالبية المقاعد في البرلمان. وكانت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، قد حلت في المركز الأول في الانتخابات التشريعية، حيث نالت 52 مقعدا من أصل 217 مقعدا.
المظاهرات- في- لبنان (5)

لبنان: مجلس الوزراء يقر 17 بندا من الورقة الإصلاحية

أعلنت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر"، عن إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية، قائلة "مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية واقر حتى الآن 17 بندا منها، وأجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي"، ويتزامن عقد اجتماع الحكومة اللبنانية، مع الإضراب العام الذي يعم معظم مناطق البلاد، وذلك لليوم الخامس على التوالي من التظاهرات التي تجتاح لبنان، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
ميشال-عون

رئيس لبنان: نعلم عن وجع الناس.. لا تظلمونا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إن الاحتجاجات التي تعم البلاد، تعبر عن وجع الناس، لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد، موجها الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا، وذلك حسبما ذكر حساب مكتب "عون" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وذكر عون، خلال اجتماع للحكومة وفق ما نقلته "سكاي نيوز": "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".
المظاهرات- في- لبنان (2)

شلل كامل للحركة في المناطق اللبنانية

تتعرض المناطق اللبنانية، اليوم الإثنين، إلى شلل كامل للحركة، مع إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية، وذلك استجابة لدعوة الإضراب العام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. يذكر أنه نفت وزارة الداخلية اللبنانية، أول من أمس السبت، بصورة قاطعة، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تقديم وزيرة الداخلية ريا الحسن، لاستقالتها من منصبها، مؤكدة أن هذه الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات تفاديا للوقوع في المغالطات.
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المظاهرات- في- لبنان (4)

تظاهرات لبنان في تزايد.. وبيان رسمي ينفي استقالة وزيرة الداخلية

نفت وزارة الداخلية اللبنانية، بصورة قاطعة، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تقديم وزيرة الداخلية ريا الحسن، لاستقالتها من منصبها، وأكدت الوزارة، في بيان، مساء اليوم، أن هذه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، داعية كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفاديا للوقوع في المغالطات.. يأتي هذا بعد تداول وسائل إعلامية إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مذكرة منسوب صدورها إلى وزيرة الداخلية، وممهورة بتوقيع لها، موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، تفيد باستقالتها من منصبها في ضوء التظاهرات وحركة الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها لبنان منذ 3 أيام.
المظاهرات- في- لبنان (2)

السفارة السعودية ببيروت: بدء إجلاء السعوديين

أعلنت سفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، بدء عمليات إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان اعتبارا من فجر اليوم، فى ضوء الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وذكرت السفارة السعودية في بيروت - في بيان لها اليوم السبت - أن المرحلة الأولى من "خطة إدارة الأزمات والطوارىء" قد نجحت حيث بدأت عمليات إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من الساعة الخامسة فجر اليوم. وأعربت السفارة السعودية عن تقديرها لجهود القوات المسلحة اللبنانية وجهاز قوى الأمن الداخلي.
سعد الحريري

احتجاجات لبنان.. إلغاء اجتماع الحكومة وترقب لكلمة الحريري

ألغى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري اجتماع الحكومة المقرر الجمعة، بينما تترقب الأوساط اللبنانية الكلمة التي من المقرر أن يلقيها الحريري في وقت لاحق اليوم الجمعة. وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق، مستخدمين إطارات مشتعلة، الجمعة، ونظموا مسيرة في بيروت في ثاني يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة، على خلفية أزمة اقتصادية عميقة. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه "تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
مظاهرات- لبنان (4)

مظاهرات حاشدة في لبنان.. والحكومة تلغي رسوم مكالمات الإنترنت

أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، إيقاف العمل بقرار فرض رسوم مالية على الاتصالات التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، وسحب الفكرة برمتها وإسقاطها، وقال الوزير مساء اليوم، إن رئيس الحكومة سعد الحريري أصدر توجيها بإلغاء هذا القرار وإسقاط الدراسة المتعلقة به وعدم عرضها على مجلس الوزراء بعد الآن، وأن تبقى الخدمات متوفرة على النحو الاعتيادي، مشددا على أنه لن يتم فرض أي رسوم مالية على المكالمات الهاتفية التي تُجرى عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وفي مقدمتها تطبيق "واتس آب".
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