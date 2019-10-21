اجتماع طارئ في منزل الخطيب لحل أزمة الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

مجلس الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا طارئا حاليا في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة مباراة الجونة وموقف النادي من خوض المواجهة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. ووفقًا لما أعلنه مسؤولو القلعة الحمراء أن الخطيب قام بدعوة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجلسة الطارئة في منزله نظرًا للحالة الصحية التي يعاني منها رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية وصعوبة التحرك بشكل طبيعي وتحذير الأطباء له من التحرك كثيرًا.

ويحاول مجلس إدارة الأهلي الوصول لحل في أزمة استكمال مسابقة الدوري بشكل طبيعي بعد البيان الذي أصدره منذ أيام أعلن فيه عن رفضه خوض أي مباراة في المسابقة المحلية قبل خوض مباراة الزمالك التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي، إلا أن اتحاد الكرة أجل المباراة لأجل غير مسمى وفقا للتعليمات الأمنية. وشهدت الساعات