رياضة

اجتماع طارئ في منزل الخطيب لحل أزمة الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا طارئا حاليا في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة مباراة الجونة وموقف النادي من خوض المواجهة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. ووفقًا لما أعلنه مسؤولو القلعة الحمراء أن الخطيب قام بدعوة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجلسة الطارئة في منزله نظرًا للحالة الصحية التي يعاني منها رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية وصعوبة التحرك بشكل طبيعي وتحذير الأطباء له من التحرك كثيرًا.
ويحاول مجلس إدارة الأهلي الوصول لحل في أزمة استكمال مسابقة الدوري بشكل طبيعي بعد البيان الذي أصدره منذ أيام أعلن فيه عن رفضه خوض أي مباراة في المسابقة المحلية قبل خوض مباراة الزمالك التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي، إلا أن اتحاد الكرة أجل المباراة لأجل غير مسمى وفقا للتعليمات الأمنية. وشهدت الساعات
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بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
كلوب (1)

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
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الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

هدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بانسحاب فريقه الأبيض من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم (2019- 2020)، في حال إلغاء مواجهة الأهلي والجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن «اللائحة واضحة وفريق الزمالك واجه المقاولون العرب احتراما لقرارات اتحاد الكرة وكذلك احتراما لقرار الأمن، وإذا تم إلغاء مباراة الأهلي والجونة لن نستكمل الدوري، كلامي واضح».
مران الأهلي (3)

مران الأهلي.. تألق ديانج وتدريبات شاقة من فايلر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، اليوم السبت، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، بعدها قام رينيه فايلر بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزء دخل في تدريبات بدنية بالكرة لرفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات في الفترة الحالية.
الجونة والمقاصة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ونادي مصر

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ونظيره فريق نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف، والخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري، والفوز على المقاصة في الجولة الماضية بهدف دون رد، في رفع فريق مصر رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الرابع عشر.
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