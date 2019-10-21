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مؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفية» يبحث تمويل المشروعات الكبرى

تحرير:أمل نبيل ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
رئيس هيئة الرقابة المالية - محمد عمران
رئيس هيئة الرقابة المالية - محمد عمران
يفتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»، الذى تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، فى أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها فى تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة. ويبحث الملتقى الذى ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار» فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية.
ويشارك فى الملتقى 200 من القيادات التنفيذية يمثلون كبرى المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلون من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية، ووكالات التصنيف الدولية. يبحث المشاركون فى فعاليات الملتقى زيادة الاستثمار عن طريق زيادة أدوات التمويل غير المصرفية، كشركات التأجير
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وكالة-بلومبرج

بلومبرج: مصر ضمن 20 دولة تسيطر على اقتصاد العالم في 2024

نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرا حول الدول العشرين التي ستسيطر على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر. وتوقعت بلومبرج في تقريرها نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.5% بحلول عام 2024، ما سيجعلها ضمن العشرين دولة التي تسيطر على الاقتصاد في العالم. وضمت القائمة التي وضعتها بلومبرج كلا من الصين، التي سيصبح نموها الاقتصادي 28.3% بحلول عام 2024، والولايات المتحدة التي سيصبح 9.2%، واليابان وروسيا والبرازيل وألمانيا وبريطانيا، كما توقع التقرير انضمام المكسيك وباكستان والسعودية وتركيا إلى القائمة.
فرع-شركة-اورنج (2)

اورنچ مصر ترعى معرض آرت دي إيجيبت الفني للعام الثاني

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها لمعرض "آرت دي إيجيبت" 2019، للعام الثاني على التوالي تحت إشراف وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو في شارع المعز لدين الله الفاطمي في حي الأزهر بوسط القاهرة. وحرصت "اورنچ مصر" على رعاية المعرض لعامين متتاليين في إطار برامجها للمسئولية المجتمعية لدعم الفن وتنمية المجتمع المصري، حيث يتضمن الحدث عقد محاضرات وندوات يلقيها رواد الفن حول العالم، بالاضافة الي مشاركة طلاب المدارس العامة والخاصة وأصحاب المشروعات الفنية في الجامعات، فضلا عن المهتمين بالفنون التشكيلية بوجه عام.
بورصة (2)

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.57مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 14178.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 536.11 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1417.02 نقطة.
حديد

الصناعات المعدنية ترفض تصفية أو خصخصة الحديد والصلب

أعلنت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، عن رفضها أي اتجاه لتصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب الوطنية والتي قد تأسست عام 1956. وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن شركات قطاع الأعمال لا تزال هي قوام الاقتصاد القومي في مصر، ولابد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وأنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوتها وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول المهملة والخامات المهدرة في النهوض بها؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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البنك-الدولى

البنك الدولي: مصر تنجح في مبادرة استثمار رأس المال البشري

شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن. وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مُبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة، عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشري.
سحر-نصر (1)

سحر نصر: معدل النمو الاقتصادي بمصر الأعلى في المنطقة

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

عمران: خفض تكلفة التداول بالبورصة يزيد من تنافسيتها

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف.
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جمال السادات والجروان: هذا هو التوقيت الأفضل للاستثمار في مصر

أكد المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، أن دولة الإمارات الشقيقة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري، كما تتمتع دولة الإمارات وقياداتها بحب كبير لدى الشعب المصري والعكس، حيث تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمصر وكانت من أكثر الدول الداعمة لها على مدار السنوات الأخيرة وفي أصعب الظروف. واستعرض خلال لقائه الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين على هامش معرض جيتكس والمنعقد حاليا في مدينة دبي، عددا من المواضيع، منها توطيد العلاقات بين الكيانات الكبرى في قطاع المال والأعمال، لدعم العملية الاستثمارية بين مصر والإمارات.
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