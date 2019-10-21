اورنچ مصر ترعى معرض آرت دي إيجيبت الفني للعام الثاني

٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أورنج

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها لمعرض "آرت دي إيجيبت" 2019، للعام الثاني على التوالي تحت إشراف وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو في شارع المعز لدين الله الفاطمي في حي الأزهر بوسط القاهرة. وحرصت "اورنچ مصر" على رعاية المعرض لعامين متتاليين في إطار برامجها للمسئولية المجتمعية لدعم الفن وتنمية المجتمع المصري، حيث يتضمن الحدث عقد محاضرات وندوات يلقيها رواد الفن حول العالم، بالاضافة الي مشاركة طلاب المدارس العامة والخاصة وأصحاب المشروعات الفنية في الجامعات، فضلا عن المهتمين بالفنون التشكيلية بوجه عام.

وتؤمن "اورنچ مصر" بأهمية الفن في الارتقاء بأذواق واهتمامات الجماهير، وتوعيتهم بما تمتلكه مصر من كنوز تاريخية وحضارية تكفل لها الريادة العالمية.وبهذه المناسبة قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر "نؤمن بدور الانشطة الفنية التي تعد لغة توحد الشعوب وتمد جسور