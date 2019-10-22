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لحرق السعرات الحرارية.. أضف زيت جوز الهند إلى قهوتك

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
زيت جوز الهند
زيت جوز الهند
تناول القهوة صباحا مزاج، خاصة إذا كنت عاشقا لها وتحب شرب أكثر من 3 أكواب يوميا، وهناك أنواع مختلفة من القهوة، سادة ومحوج وعربي، كما أن النسكافيه له مذاقات مختلفة كالسادة وبالبندق، بالإضافة إلى المضاف إليه الكريمة، وإذا كنت تريد تجربة القهوة المضاف إليها كريمة، وتعتقد أنها مكلفة مثل التي تباع في المطاعم المختلفة، فلا تقلق يمكنك تحضير كريمة القهوة من زيت جوز الهند، فأنت تحتاج إلى 3/4 كوب زيت جوز الهند، مع نصف كوب من العسل الخام، بالإضافة إلى القليل من القرفة.
يمكنك مزج جميع المكونات في وعاء، ثم تخزين الخليط في وعاء زجاجي لاستخدامه مثل القشدة عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من الخليط على القهوة الساخنة ثم تقليبه جيدا. ما يجعل زيت جوز الهند مميزا جدا هو أنه يحتوي على أحماض دهنية متوسطة السلسلة، بدلا من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة. وذلك وفقا لما ذكره موقع "DailyHealthPost".  يتم
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لمتبعي نظام الكيتو.. 4 أخطاء يجب تجنبها

فقدان الوزن لا يتعلق فقط بممارسة التمرينات الرياضية، بل أيضًا بالنظم الغذائية المهمة، التي تساعد في حرق الدهون، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للجسم، ومن أكثر أنظمة الدايت المتبعة "نظام الكيتو"، الذي يعتمد على استهلاك معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، ولكن توجد بعض الأخطاء التي يرتكبها متبعو هذه الحمية، على سبيل المثال؛ عدم تناول كميات كافية من المياه، والإفراط في تناول منتجات الألبان، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن دون إدراك ذلك. وذلك نقلًا عن "times of india".
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توقف عن تناول الملح للحصول على خدود نحيفة

الدهون المتراكمة في الجسم من الأشياء المزعجة، حيث تجعل مظهرنا غير لائق، ولا نستطيع ارتداء الملابس التي نرغب فيها؛ على سبيل المثال، دهون البطن تمنعك عن ارتداء الملابس المجسمة، ودهون الفخذين والأرداف تجعلكِ لا تملكين القدرة على ارتداء فساتين قصيرة. هل تعلم أن دهون الوجه مزعجة أيضًا؟! قد تجعلك تبدو في سن أكبر من سنك الحقيقية؛ لذا توجد بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك اتباعها في البيت، للتخلص من الخدود الكبيرة، أو دهون الوجه. وذلك نقلا عن "medical news today".
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ما أسرع طريقة لفقدان دهون الفخذين والمؤخرة؟

السمنة مشكلة تهدد النساء والرجال بشكل كبير، وعلى حسب طبيعة كل جسم، فإن الدهون تتراكم في مكان معين يختلف من واحد إلى آخر، وعند بدء نظام جديد من أجل تخسيس منطقة معينة قد يستغرق الأمر وقتا ربما شهور أو حتى سنوات خاصة إذا كانت الدهون المتراكمة في الفخذين والمؤخرة. وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، يجب إجراء تغييرات على حياتك من أجل صحة جيدة ورؤية النتائج سريعا، وإذا كنت من الأشخاص التي تتراكم الدهون في الأرداف، فتعرف على طرق بسيطة تساعدك وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
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دراسة: النوم غير المنتظم ضار من أجل التمثيل الغذائي

تشير دراسة حديثة إلى أن الحصول على نوم غير منتظم يمكن أن يزعج عملية الأيض، لكن الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يمنع مشاكل التمثيل الغذائي ويساعد في محاربة الاكتئاب ويعزز صحة القلب. تابع علماء الأبحاث مجموعة تضم آلاف الرجال والنساء تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عامًا تقريبًا، ووجدوا اختلافات كبيرة في اضطرابات التمثيل الغذائي اعتمادًا على انتظام نومهم. كما قال يان يى هوانج، الباحث المشارك في الدراسة وخبير الأوبئة: "كل ساعة تستيقظها في الليل وباختلاف المواعيد في وقت النوم أو مدته، فإن جميعها لديها تأثيرات سلبية مضاعفة في عملية الأيض".
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«تجنب السوائل».. كيف توقف التبول المتكرر ليلا؟

في كثير من الأحيان تستيقظ كثيرا في الليل من أجل دخول الحمام، وتلك الرحلات المتكررة للحمام ليست ضارة في أغلب الأحيان لكنها قد تعكس أيضا مشكلة صحة لا تدرى بها. يدل الدخول المتكرر للحمام ليلا إلى اضطراب البول، فهي حالة تجعلك بحاجة إلى الخروج من السرير للتبول مرتين أو أكثر في ليلة واحدة. ولأن الدخول المتكرر للحمام في منتصف الليل قد يكون لديه أسباب صحية أو عادية، فمن المهم معرفة بعض الطرق التي تساعد في إيقافك عن الرحلات المتكررة إلى الحمام في الليل، وفقا لما ذكره موقع NAFC Certifications .
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يوم القلب العالمي.. حارب إصابتك بالأمراض حسب سنك

دائمًا ما تبحث عن أفضل الطرق التي تساعدك في الوقاية من أمراض القلب المزمنة، خاصة أنها الأكثر خطورة ولها مضاعفات أنت في غنى عنها. قلة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسبب خسائر كثيرة على المدى الطويل، ويمكن لأي شخص أن يقي نفسه من أمراض القلب بأكثر من طريقة، خاصة أن اليوم العالمي للقلب يأتي في الـ29 من سبتمبر من كل عام. وبغض النظر عن سنك، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب. وذلك وفقا لما ذكره موقع Heart Official Website.
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«تفقد عناصر مهمة».. ريجيم التونة لا يفيدك كثيرا

عند اتباع نظام غذائي من أجل تحسين صحة الجسم أو الحفاظ على الوزن أو حتى فقدان الزائد منه، فأول ما تقوم به هو البحث عن أفضل ريجيم يساعدك في تخفيف وزنك في مدة قصيرة، ومن المعروف أن التونة من الأطعمة المهم تناولها عند اتباع نظام غذائي حتى وإن كان مرة واحدة في الأسبوع. وهناك ما يسمى بـ"ريجيم التونة" فهو عبارة عن نمط غذائي قصير الأجل تتناول فيه التونة والماء لمدة 3 أيام، للحصول على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل وبروتين أكثر، وعلى الرغم من أنه يسبب فقدان الوزن بسرعة فإنه يحمل العديد من الجوانب السلبية.
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