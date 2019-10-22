لحرق السعرات الحرارية.. أضف زيت جوز الهند إلى قهوتك

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

زيت جوز الهند

تناول القهوة صباحا مزاج، خاصة إذا كنت عاشقا لها وتحب شرب أكثر من 3 أكواب يوميا، وهناك أنواع مختلفة من القهوة، سادة ومحوج وعربي، كما أن النسكافيه له مذاقات مختلفة كالسادة وبالبندق، بالإضافة إلى المضاف إليه الكريمة، وإذا كنت تريد تجربة القهوة المضاف إليها كريمة، وتعتقد أنها مكلفة مثل التي تباع في المطاعم المختلفة، فلا تقلق يمكنك تحضير كريمة القهوة من زيت جوز الهند، فأنت تحتاج إلى 3/4 كوب زيت جوز الهند، مع نصف كوب من العسل الخام، بالإضافة إلى القليل من القرفة.

يمكنك مزج جميع المكونات في وعاء، ثم تخزين الخليط في وعاء زجاجي لاستخدامه مثل القشدة عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من الخليط على القهوة الساخنة ثم تقليبه جيدا. ما يجعل زيت جوز الهند مميزا جدا هو أنه يحتوي على أحماض دهنية متوسطة السلسلة، بدلا من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة. وذلك وفقا لما ذكره موقع "DailyHealthPost". يتم