فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

وفاة الإعلامي طلال الحربي عن عمر يناهز 63 عامًا

تحرير:التحرير ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
طلال الحربي
طلال الحربي
توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، أمس الأحد، عن عمره يناهز 63 عامًا. وقال مواطنه الفنان فايز المالكي، في أسباب الوفاة، إن ”الحربي“ توفي إثر حادث سير في محافظة جدة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة؛ إثر حادث سير، لاحول ولا قوة إلا بالله“. ونشر فادي طلال الحربي ابن الفنان الراحل نعي عبر حساب والده على موقع تويتر، ونعى الفقيد العديد من نجوم الفن والإعلام، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
يذكر أن الحربي حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1985، وبدأ العمل كمذيع في الإذاعة سنة 1991م، وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، كما شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات السعودية والمصرية. إنا لله وإنا إليه راجعونانتقل الى رحمة الله الاخ والزميل الفنان #طلال_الحربي
اقرأ المزيد
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (1)

أصالة ترد على شائعة طلاقها: صان عشرتي وتحمل انشغالي

علقت الفنانة أصالة على الشائعات المتداولة منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد طلاقها من المخرج طارق، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبى أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكل منا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان الناس اثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كل ذلك أولادنا".
خالد-سليم

قبل عرض «بلا دليل».. خالد سليم: نقلة في حياتي

يعيش الفنان خالد سليم، حالة من السعادة بعد الإعلان عن عرض مسلسله "بلا دليل"، الذي يقوم ببطولته، غدا الإثنين، على قنوات "سي بي سي"، إذ يعتبر أن المسلسل "حالة فنية خاصة في الأعمال الفنية التي تنتمى إلى فئة الـ45 حلقة، لأن المشاهد سوف يجد فيه دراما اجتماعية شديدة الخصوصية، بلا مط أو ملل، وأيضا بسبب الإنفاق الضخم من قبل شركة سينرجي، حتى يخرج بشكل إخراجي عالمي"، مؤكدا أنه يعتقد أن "الجمهور سيستمتع بكل أحداثه، والعمل سيكون نقلة في حياتي الفنية".
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى: أنا مستورة.. ومش بمثل علشان الفلوس

نشرت الفنانة نشوى مصطفى توضيحا لمنشور على صفحتها الشخصية بفيسبوك، قالت فيه: "حد عنده واسطة؟ عايزة أمثل"، وكتبت: "من يومين كتبت بوست والحقيقة كالعادة الفترة اللي فاتت بقيت أى حاجة بكتبها بيكون رد الفعل تجاهها أكبر من توقعاتى بمراحل، البوست كان ملخصه إنى عايزة أمثل، والحقيقة أي فنان زميل حيفهم معنى إن طاقتك وموهبتك متعطلة إنك تكون مركون على المعاش وإنت لسه عندك طاقة بدليل أن العظيمة أمينة رزق كانت بتمثل لآخر يوم فى عمرها اللي تجاوز التسعين سنة، وإنها قدام الكاميرا كانت بتتحول لطاقة فنانة فى التلاتين".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]