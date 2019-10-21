وفاة الإعلامي طلال الحربي عن عمر يناهز 63 عامًا

تحرير:التحرير ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

طلال الحربي

توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، أمس الأحد، عن عمره يناهز 63 عامًا. وقال مواطنه الفنان فايز المالكي، في أسباب الوفاة، إن ”الحربي“ توفي إثر حادث سير في محافظة جدة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة؛ إثر حادث سير، لاحول ولا قوة إلا بالله“. ونشر فادي طلال الحربي ابن الفنان الراحل نعي عبر حساب والده على موقع تويتر، ونعى الفقيد العديد من نجوم الفن والإعلام، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الحربي حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1985، وبدأ العمل كمذيع في الإذاعة سنة 1991م، وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، كما شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات السعودية والمصرية. إنا لله وإنا إليه راجعونانتقل الى رحمة الله الاخ والزميل الفنان #طلال_الحربي