في 2020.. كاميرات المراقبة تمثل 70% من الأجهزة المتصلة بـ5G

كشف التقرير عن أن حصة السيارات المجهزة للاتصال بشبكات الجيل الخامس والمتصلة فعليًّا بهذه الشبكات ستنمو من 15% في العام 2020 إلى 74% في العام 2023

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

كاميرات المراقبة

أشارت مؤسسة جارتنر للدراسات والأبحاث إلى أن كاميرات المراقبة الخارجية تمثل السوق العالمية الأكبر لحلول إنترنت الأشياء المتصلة بشبكة الجيل الخامس 5G على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وتمثل نسبة الكاميرات 70% من أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بشبكة الجيل الخامس في2020، قبل أن تتقلص هذه النسبة إلى 32% مع نهاية 2023، ويبلغ عدد وحدات إنترنت الأشياء المثبتة لأغراض المراقبة الخارجية (الكاميرات) والمتصلة بشبكة الجيل الخامس 2.5 مليون وحدة خلال العام 2020، و6.2 مليون وحدة في العام 2021، و11.2 مليون وحدة في العام 2022.

وقالت ستيفاني بغداساريان، كبيرة مديري الأبحاث لدى «جارتنر»: "إن الكاميرات التي يتم نشرها من قبل القائمين على المدن، أو تلك التي تهدف إلى توفير الأمن للمباني تمثل أكبر سوق متاح حاليًّا نظرًا لتواجدها في الأماكن الخارجية، وغالبًا ما تكون في الشوارع خارج المدن، وتتطلب اتصالات خليوية". وتتوقع