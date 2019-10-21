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في 2020.. كاميرات المراقبة تمثل 70% من الأجهزة المتصلة بـ5G

كشف التقرير عن أن حصة السيارات المجهزة للاتصال بشبكات الجيل الخامس والمتصلة فعليًّا بهذه الشبكات ستنمو من 15% في العام 2020 إلى 74% في العام 2023
تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة
أشارت مؤسسة جارتنر للدراسات والأبحاث إلى أن كاميرات المراقبة الخارجية تمثل السوق العالمية الأكبر لحلول إنترنت الأشياء المتصلة بشبكة الجيل الخامس 5G على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وتمثل نسبة الكاميرات 70% من أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بشبكة الجيل الخامس في2020، قبل أن تتقلص هذه النسبة إلى 32% مع نهاية 2023، ويبلغ عدد وحدات إنترنت الأشياء المثبتة لأغراض المراقبة الخارجية (الكاميرات) والمتصلة بشبكة الجيل الخامس 2.5 مليون وحدة خلال العام 2020، و6.2 مليون وحدة في العام 2021، و11.2 مليون وحدة في العام 2022.
وقالت ستيفاني بغداساريان، كبيرة مديري الأبحاث لدى «جارتنر»: "إن الكاميرات التي يتم نشرها من قبل القائمين على المدن، أو تلك التي تهدف إلى توفير الأمن للمباني تمثل أكبر سوق متاح حاليًّا نظرًا لتواجدها في الأماكن الخارجية، وغالبًا ما تكون في الشوارع خارج المدن، وتتطلب اتصالات خليوية". وتتوقع
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لفت ريان دينج، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس مجموعة أعمال “هواوي كاريرز” لشبكات الاتصالات، إلى الطلب المرتفع على تكنولوجيا الجيل الخامس 5G بين المستهلكين، والأسر، والصناعة أيضًا، جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى العالمي لخدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لعام 2019، الذي استضافته مدينة زيورخ السويسرية. وأشار دينج إلى امكانية جعل تكنولوجيا الجيل الخامس المطروحة حول العالم مربحة للمشغلين، بتطوير خدمات جديدة يتم تسويقها على الفور. وقال دينج أن جميع المعايير والأجهزة أصبحت مجهزة بتكنولوجيا الجيل الخامس خلال عام واحد.
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