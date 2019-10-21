ساري: أفتخر بتدريب كريستيانو رونالدو

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

ساري ورنالدو

عبر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الفترة الأخيرة رفقة الفريق ومنتخب بلاده، جاء ذلك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة لوكوموتيف موسكو، في بطولة دوري أبطال أوروبا،، قائلا: "مواجهة لوكوموتيف موسكو ستكون صعبة للغاية، هم يقدمون مستويات رائعة في الدوري المحلي، وبالتأكيد كل هدفهم تكرار ذلك خلال، في دوري الأبطال أوروبا من خلال مواجهتنا".

وعن تفضيله لهيجواين أو ديبالا، قال: "كلاهما يمر بفترة جيدة وفي الوقت الحالي ذلك من حسن حظنا، غدًا سنرى من منهما سيكون أكثر جاهزية وسيشارك في اللقاء". وأضاف: "تدريب كريستيانو رونالدو يعد فخرًا بالنسبة لي، فهو لديه القدرة على تسجيل الأهداف، من أجل الجميع وفي أي مكان في الملعب، كما يملك عقلية استثنائية،