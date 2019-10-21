سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البرلمان يوافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث مترو القاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
البرلمان
البرلمان
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاق قرض لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة من البنك الأوربى لإعدة الإعمار والتنمية بقيمة 205 ملايين يورو. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ببلغ 205 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/8/2018.
وقالت اللجنة في تقريرها إن هناك ضرورة قصوى للموافقة على هذا الاتفاق لاستكمال توفير التمويل اللازم للبدء في مشروع تطوير وإصالح وإعادة تأهيل البنية التحتية للخط الأول لمترو انفاق القاهرة، بما يستهدف تحسين واستدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة الاعتماد على وسائل النقل السككى بما يخفف الاعتماد
اقرأ المزيد
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

البرلمان يوافق على قرض بـ53 مليون يورو من الصندوق الدولي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرض بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة بقيمة 860 ألف يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية. وناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاها لجمهورية مصر العربية قرضا بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.
فاروق الباز

فاروق الباز: الطاقة الشمسية قادرة على تغيير وضع مصر

أكد عالم الفضاء المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، ضرورة إعادة التفكير في استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها؛ لتغيير وتطوير الوضع الاقتصادي لمصر بأن تصبح قادرة على بناء نفسها اقتصاديًا. وقال الباز في كلمته خلال الندوة التي عٌقدت لطلاب جامعة القاهرة بعنوان "تجربتي" اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة: "إن مصر قادرة على التعامل العلمي مع التغيرات الطبيعية والبيئية المتوقعة، وإنها لن تضار جراء هذه التغيرات". وأضاف: "أن الإنسان لا يستطيع أن يقدم شيئًا جديدًا إلا إذا استقبل يوميًا معلومات وأفكارًا جديدة"، مشيرًا إلى ضرورة أن نتجه للبحث عن المعلومات بأنفسنا، ولابد من الحرص على مشاركة الخبرات والمعارف مع من لديهم خبرة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب-11

رئيس البرلمان: السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي. وأضاف عبد العال في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي سيترأس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة "روسيا – إفريقيا"، التي ستعقد بمدينة سوتشي في 24 أكتوبر الجاري، في إطار مواصلة دوره الهادف لتعزيز فرص التعاون التي تساهم في تنمية القارة الإفريقية.
على عبد العال (4)

عبد العال عن إحياء مدينة زويل: السيسي وجه بإعطائها دفعة قوية

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الدولة تسعى لإحياء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء دفعة قوية لهذه المدينة للقيام بدورها المنشود في مجال البحث العلمي، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، متابعا: "إن الرئيس يهتم بالبحث العلمي وأراد أن يعطي دفعة قوية لهذه المدينة البحثية".
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب

«تشريعية البرلمان» توافق على 4 اتفاقيات دولية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم على 4 اتفاقيات دولية. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون وان طريقة إقرارها تخضع للبرلمان. وتشمل الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

نائب يُهاجم وزارة الصحة: الوحدات الطبية بالقرى بلا خدمات

أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الوحدات الصحية تشهد نقصًا وترديًا في الخدمات الصحية‏، فبعضها غير مجهز‏ والآخر بدون طبيب‏، ومنها المغلقة تمامًا، كما في بعض القرى والنجوع بعدة محافظات بالوجه القبلي والوجه البحري، والتي من المفترض أنها مجهزة بتخصصات الباطنة، والأسنان، والمسالك البولية، وأمراض النساء والتوليد.‏ وأوضح مشهور أن الخدمات الصحية في الريف ضعيفة جدًا، وذلك نظرًا لوجود طبيب ممارس في الوحدة وغير متخصص، بالإضافة إلى عدم وجود الأدوية بصورة كافية، ومع بُعد مسافة المستشفيات العامة عن القرى قد يؤدي إلى عدم إسعاف الحالات الحرجة، الأمر الذي يمكن أن يقضي على حياتها.
مجلس-النواب (1)

مخاوف وأضرار.. نائب يحذر من شراء الزيت المستعمل دون رقابة

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مكاسب إعادة استخدام الزيت المستعمل متعددة من حيث توليد مصادر طاقة، نظرا لأنه يساعد على رفع الحرارة، أو عن طريق استخدامه في الوقود الحيوي، مما يكون له عائد مادي ومعنوي على الدولة، خاصة مع ارتفاع استهلاك مصر من الزيوت إلى 2 مليون طن حيث قفز متوسط استهلاك الفرد من الزيت إلى 17 لتر فى العام حاليا مقارنة بـ5 لترات في فترة الستينيات. وأضاف متولي، أنه مع تزايد حملات الترويج لشراء الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم عبر إعلانات الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي مقابل 3 جنيهات للتر الواحد، أصبحت هناك مخاوف من إمكانية وصوله لمصانع بير السلم لتعيد إنتاجه وبيعه للمواطنين، ويزعم مشترو الزيوت المستعملة أن الهدف الرئيسي من حملاتهم خدمة الاقتصاد الوطني بإعادة استخدامها بعد التنقية في صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوي للحفاظ على البيئة.
علي-عبدالعال (3)

رئيس النواب: نقدر مواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات "المصرية - الصربية" على الأصعدة كافة، وخاصة على الصعيد البرلماني، معربا عن تقديره لمواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منوها بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في هذا المجال. ورحب عبد العال خلال اجتماعه بمقر الجمعية الوطنية فى بلجراد مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية مايا جويكوفيتش على هامش زيارته لصربيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي - بعقد مشاورات مصرية صربية برلمانية حول مكافحة الإرهاب الدولي في النواحي التي تدخل في اختصاص البرلمان.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]