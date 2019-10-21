البرلمان يوافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث مترو القاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

البرلمان

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاق قرض لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة من البنك الأوربى لإعدة الإعمار والتنمية بقيمة 205 ملايين يورو. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ببلغ 205 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/8/2018.

وقالت اللجنة في تقريرها إن هناك ضرورة قصوى للموافقة على هذا الاتفاق لاستكمال توفير التمويل اللازم للبدء في مشروع تطوير وإصالح وإعادة تأهيل البنية التحتية للخط الأول لمترو انفاق القاهرة، بما يستهدف تحسين واستدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة الاعتماد على وسائل النقل السككى بما يخفف الاعتماد