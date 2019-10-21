رياضة

شيكابالا يواصل التأهيل استعدادًا لبطل السنغال

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
شيكابالا
شيكابالا
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث خضع اللاعبون لفقرة تسخين في بداية المران، ثم فقرة تدريبية بالجري حول الملعب وخاض لاعبو الفريق مجموعة أخرى من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة بالإضافة إلى بعض التدريبات الأخرى الخاصة بتقوية العضلات والارتداد السريع لتلاشي الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات السابقة.
وحصل الثنائي أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي على راحة من التدريبات الجماعية، حيث خضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد المشاركة في مواجهة المقاولون العرب وحرص الجهاز الفني للفريق على إراحتهم لعدم تعرضهم للإجهاد. وواصل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم
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محمود الخطيب - أشرف صبحي

الأهلي يكشف آخر تطورات جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على استمرار انعاقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الان لم تتخذ إدارة النادي أي قرارت تخص المشكلة. وجاء البيان كالتالي: "لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة". "وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".
بيراميدز (2)

السعيد يتألق ويقود بيراميدز للفوز على الإنتاج الحربي

حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، أحرز عبدالله السعيد هدف التقدم للضيوف، وأضاف إيريك تراروي الهدف الثاني، وعاد السعيد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وقلص معاذ الحناوي الفارق للعجلات الحربية، وأحرز محمد فييرا الهدف الثاني، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسعة.
بيراميدز (2)

تصرف غريب من لاعب بيراميدز في مباراة الإنتاج الحربي

شهدت مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي الجارية حاليا على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، تصرفا غريبا من عبده لومالاه لاعب بيراميدز، بعدما قرر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق استبدال اللاعب من المباراة عقب مرور 38 دقيقة من اللقاء وقبل نهاية الشوط الأول والدفع باللاعب إسلام عيسى بدلا منه ورفض لومالا مصافحة زميله وخرج غاضبًا ولم يصافح مدربه، بل وسدد صندوق المياه الخاص بالفريق بقدمه في وجه زملائه المتواجدين على مقاعد البدلاء.
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ميتشو

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على جينيراسيون

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور معاونيه على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادي، حيث طالب ميتشو اللاعبين بغلق ملف بطولة الدوري المصري والفوز على المقاولون العرب نهائيا، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في مواجهة بطل السنغال الحاسمة. وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية مواجهة جينرسيون فوت للجميع، حيث طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لضمان الصعود الى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
مران الزمالك

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للأهلي

خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق، حيث قام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء. وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك في مران اليوم

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث قام اللاعبون بأداء بعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، ثم خاض فقرة أخرى شملت تمارين لقياس السرعات وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو بتصعيد الثلاثي احمد عيد، محمد طارق، حسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية والمقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.
النقاز-ساسى

مران الزمالك.. غياب ساسي ومشاركة النقاز

وصل الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمين من تونس، وذلك عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في الأجندة الدولية، حيث انتظم النقاز في التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي، بينما حصل ساسي علي راحة من تدريب اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الاخير. وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للاجهاد، على أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.
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