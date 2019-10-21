شيكابالا يواصل التأهيل استعدادًا لبطل السنغال

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

شيكابالا

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث خضع اللاعبون لفقرة تسخين في بداية المران، ثم فقرة تدريبية بالجري حول الملعب وخاض لاعبو الفريق مجموعة أخرى من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة بالإضافة إلى بعض التدريبات الأخرى الخاصة بتقوية العضلات والارتداد السريع لتلاشي الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات السابقة.

وحصل الثنائي أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي على راحة من التدريبات الجماعية، حيث خضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد المشاركة في مواجهة المقاولون العرب وحرص الجهاز الفني للفريق على إراحتهم لعدم تعرضهم للإجهاد. وواصل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم