ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على جينيراسيون

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

ميتشو

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور معاونيه على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادي، حيث طالب ميتشو اللاعبين بغلق ملف بطولة الدوري المصري والفوز على المقاولون العرب نهائيا، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في مواجهة بطل السنغال الحاسمة. وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية مواجهة جينرسيون فوت للجميع، حيث طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لضمان الصعود الى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

وخضع محمد حسن لاعب الفريق لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق، حيث قام حسن بخوض فقرة تأهيلية أخرى بالجري حول الملعب تحت إشراف مدرب الأحمال، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق. قام محمد عبدالغني بأداء بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم