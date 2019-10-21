رئيس البرلمان: السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

عبد العال

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي. وأضاف عبد العال في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي سيترأس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة "روسيا – إفريقيا"، التي ستعقد بمدينة سوتشي في 24 أكتوبر الجاري، في إطار مواصلة دوره الهادف لتعزيز فرص التعاون التي تساهم في تنمية القارة الإفريقية.