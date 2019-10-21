رياضة

مران الأهلي.. غياب عاشور وعودة مروان

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على استاد مختار التتش بالجزيرة حيث اشتمل المران على خوض اللاعبين لفقرة بدنية تحت قيادة توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، ويجهز بينكيل، برنامجا تأهيليا للاعبين لوضع اللاعبين في حالة استعداد كامل في ظل عدم خوض أي مباريات خلال الفترة الماضية. وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فقرة تدريبة للاعبي خط الوسط والهجوم، وشرح بعض الجمل الفنية والتكتيكية للاعبين من أجل تنفيذها في المباريات المُقبلة، الفقرة اشتملت على كيفية الوصول للمرمى بشكل سريع وإنهاء الهجمة في الشباك.
وشهدت التقسيمة المخصصة للاعبين تألق محمد مجدي قفشة لاعب وسط الأهلي بالإضافة لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الذي نجح في التعامل مع العديد من الكرات ونال على إثرها تصفيق اللاعبين والجهاز الفني. من جانبه اكتفى حسام عاشور لاعب وسط الأهلي خوض بعد التدريبات الخفيفة في صالة الجيمنازيوم، بعد تعرضه لكدمة قوية
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محمود الخطيب - أشرف صبحي

الأهلي يكشف آخر تطورات جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على استمرار انعاقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الان لم تتخذ إدارة النادي أي قرارت تخص المشكلة. وجاء البيان كالتالي: "لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة". "وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".
بيراميدز (2)

السعيد يتألق ويقود بيراميدز للفوز على الإنتاج الحربي

حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، أحرز عبدالله السعيد هدف التقدم للضيوف، وأضاف إيريك تراروي الهدف الثاني، وعاد السعيد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وقلص معاذ الحناوي الفارق للعجلات الحربية، وأحرز محمد فييرا الهدف الثاني، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسعة.
بيراميدز (2)

تصرف غريب من لاعب بيراميدز في مباراة الإنتاج الحربي

شهدت مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي الجارية حاليا على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، تصرفا غريبا من عبده لومالاه لاعب بيراميدز، بعدما قرر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق استبدال اللاعب من المباراة عقب مرور 38 دقيقة من اللقاء وقبل نهاية الشوط الأول والدفع باللاعب إسلام عيسى بدلا منه ورفض لومالا مصافحة زميله وخرج غاضبًا ولم يصافح مدربه، بل وسدد صندوق المياه الخاص بالفريق بقدمه في وجه زملائه المتواجدين على مقاعد البدلاء.
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مران الأهلي

مران الأهلي.. تألق «قفشة» ومحاضرة فايلر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، في إطار الاستعداد للمرحلة المُقبلة عقب تأجيل مباراة الزمالك والتي كان من المُقرر إقامتها يوم السبت المُقبل على استاد القاهرة الدولي، وبدأ المران بجلسة من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مع اللاعبين، وقام فايلر بشرح البرنامج الذي سيتم الاعتماد عليه في الفترة المُقبلة، كما شدد على ضروروة التركيز في التدريبات، وأن يكون الفريق على أتم الاستعداد لأي مباراة.
محمد الشناوي

وكيل الشناوي يتحدث عن تلقيه عرضًا من مانشستر يونايتد

كشف وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تلقيه عرضا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير. وقال في تصريحات خاصة لـ"التحرير": إن الشركة لم تستقبل أي عروض رسمية أو اتصالات بشأن انتقال الشناوي لليونايتد مشيرا إلى أن الصحافة الإنجليزية وحدها هي التي كشفت عن هذه الأنباء. وواصل: "الشناوي له عقد مع الأهلي وأي عرض رسمي للاعب بالتأكيد سنكشف عنه لكن لم يصل عروض من مانشستر أو غيره من الأندية".
مران الأهلي

مران الأهلي.. حضور الخطيب وجلسة بين فايلر وسيزا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ودعم اللاعبين قبل مواجهة القمة أمام الزمالك، المُقرر لها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.. وأدى الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد خوض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين ومشاركة الدوليين في تجارب ودية مع المنتخبين الأول والأوليمبي.
حسين الشحات

الشحات يكشف كواليس خناقة بشتيل.. وأول راتب تقاضاه

تحدث حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أحد الفيديوهات المصورة للموقع الرسمي للنادي الأحمر، أجاب فيه على عدد من الأسئلة بعيدًا عن لعبة كرة القدم، قائلًا إن عمرو دياب مطربه المفضل ويحب كثيرا أغنيةـ مثل "تملي معاك"، إلى جانب أن أبرز هواياته الجلوس بمنزله مفضلا ذلك على الخروج منه، كاشفًا عن أول راتب حصل عليه في حياته كان 15 جنيه بعد خصم الضرائب، ثم بعد ذلك تقاضى 200 جنيه، مشيرًا إلى أن انتقاله للأهلي يعد من أفضل لحظات حياته، فضلًا عن أن اللحظة الأصعب الخروج من دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.
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