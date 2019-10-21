مران الأهلي.. غياب عاشور وعودة مروان

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على استاد مختار التتش بالجزيرة حيث اشتمل المران على خوض اللاعبين لفقرة بدنية تحت قيادة توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، ويجهز بينكيل، برنامجا تأهيليا للاعبين لوضع اللاعبين في حالة استعداد كامل في ظل عدم خوض أي مباريات خلال الفترة الماضية. وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فقرة تدريبة للاعبي خط الوسط والهجوم، وشرح بعض الجمل الفنية والتكتيكية للاعبين من أجل تنفيذها في المباريات المُقبلة، الفقرة اشتملت على كيفية الوصول للمرمى بشكل سريع وإنهاء الهجمة في الشباك.

وشهدت التقسيمة المخصصة للاعبين تألق محمد مجدي قفشة لاعب وسط الأهلي بالإضافة لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الذي نجح في التعامل مع العديد من الكرات ونال على إثرها تصفيق اللاعبين والجهاز الفني. من جانبه اكتفى حسام عاشور لاعب وسط الأهلي خوض بعد التدريبات الخفيفة في صالة الجيمنازيوم، بعد تعرضه لكدمة قوية