رسميًّا.. إقالة إيناسيو من تدريب ديسبورتيفو أفيس

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

إيناسيو

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن إقالة أوجوستو إيناسيو من منصبه كمدير فني للفريق، بعد النتائج الكارثية للفريق، الذي يضم بين صفوفه محمود عبدالمنعم "كهربا"، فلم يحقق الفريق أي انتصار منذ الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي، وجاء قرار الإقالة بعد وداع الفريق لبطولة كأس البرتغال بعد خسارة ساحقة أمام فارنزي بخماسية مقابل هدفين، وسيتولى ليوناردو بيريز مدرب الفريق تحت 23 عامًا مسؤولية قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وفقا لبيان النادي الرسمي.

وشارك محمود عبدالمنعم كهربا، مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في أربع مباريات، تحت قيادة إيناسيو، ونجح في تسجيل هدف وحيد، ولم يحقق الفوز في أي لقاء. وقاد إيناسيو، ديسبورتيفو أفيي في 27 مباراة، تلقى ست عشرة هزيمة وتعادل في ثلاث، ولم يحقق الفوز في آخر 8 مرات، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول ترتيب