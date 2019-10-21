رياضة

رسميًّا.. إقالة إيناسيو من تدريب ديسبورتيفو أفيس

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
إيناسيو
إيناسيو
أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن إقالة أوجوستو إيناسيو من منصبه كمدير فني للفريق، بعد النتائج الكارثية للفريق، الذي يضم بين صفوفه محمود عبدالمنعم "كهربا"، فلم يحقق الفريق أي انتصار منذ الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي، وجاء قرار الإقالة بعد وداع الفريق لبطولة كأس البرتغال بعد خسارة ساحقة أمام فارنزي بخماسية مقابل هدفين، وسيتولى ليوناردو بيريز مدرب الفريق تحت 23 عامًا مسؤولية قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وفقا لبيان النادي الرسمي.
وشارك محمود عبدالمنعم كهربا، مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في أربع مباريات، تحت قيادة إيناسيو، ونجح في تسجيل هدف وحيد، ولم يحقق الفوز في أي لقاء. وقاد إيناسيو، ديسبورتيفو أفيي في 27 مباراة، تلقى ست عشرة هزيمة وتعادل في ثلاث، ولم يحقق الفوز في آخر 8 مرات، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول ترتيب
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محمود الخطيب - أشرف صبحي

الأهلي يكشف آخر تطورات جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على استمرار انعاقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الان لم تتخذ إدارة النادي أي قرارت تخص المشكلة. وجاء البيان كالتالي: "لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة". "وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".
بيراميدز (2)

السعيد يتألق ويقود بيراميدز للفوز على الإنتاج الحربي

حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، أحرز عبدالله السعيد هدف التقدم للضيوف، وأضاف إيريك تراروي الهدف الثاني، وعاد السعيد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وقلص معاذ الحناوي الفارق للعجلات الحربية، وأحرز محمد فييرا الهدف الثاني، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسعة.
بيراميدز (2)

تصرف غريب من لاعب بيراميدز في مباراة الإنتاج الحربي

شهدت مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي الجارية حاليا على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، تصرفا غريبا من عبده لومالاه لاعب بيراميدز، بعدما قرر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق استبدال اللاعب من المباراة عقب مرور 38 دقيقة من اللقاء وقبل نهاية الشوط الأول والدفع باللاعب إسلام عيسى بدلا منه ورفض لومالا مصافحة زميله وخرج غاضبًا ولم يصافح مدربه، بل وسدد صندوق المياه الخاص بالفريق بقدمه في وجه زملائه المتواجدين على مقاعد البدلاء.
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كهربا

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «كهربا»

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عن حقيقة تعاقد المارد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، تمهيدًا لإنتقاله لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلًل: "كل ما يتردد خلال الساعات الماضية غير صحيح، لم نحصل على توقيع كهربا، نحترم اللاعب وناديه البرتغالي، ولا يصح الحديث عن لاعب مرتبط بعقد مع فريقه، كهربا لاعب مميز ويفيد أي فريق ولكن لم نفتح أي خطوط تواصل معه أو نتحدث معه من أجل انتقاله للفريق".
كهربا (4)

مرتضى منصور: «لو هناك راجل في الأهلي يظهر عقد كهربا»

?تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصول النادي الأهلي على خدمات محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في يناير المقبل، متحديًا مجلس إدارة القلعة الحمراء، في إظهار عقد اللاعب المحترف بالدوري البرتغالي حاليًا، وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»: «إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا.. هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببًا في غضبنا منه في نادي الزمالك».
الاهلى- وسموحة (1)

فايلر يدرس الإنتاج بالفيديو وقناع إسباني لمروان محسن

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، الفريق العسكري، بمشاهدة فيديو تسجيلي له خلال مواجهته في الأسبوع الأول من المسابقة، أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد يستقبل الجونة فى لقاء الجريحين بالدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، نظيره الجونة، الذي يقوده المدرب الصربى نيبوشا ميلوسييتش، في الخامسة ونصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول لهما في النسخة الحالية من المسابقة المحلية، إذ خسر زعيم الثغر على يد فريق الزمالك، بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تعرض الجونة للخسارة أمام الإسماعيلي، في الجولة الأولى من البطولة.
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