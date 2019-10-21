فاروق الباز: الطاقة الشمسية قادرة على تغيير وضع مصر

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

فاروق الباز

أكد عالم الفضاء المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، ضرورة إعادة التفكير في استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها؛ لتغيير وتطوير الوضع الاقتصادي لمصر بأن تصبح قادرة على بناء نفسها اقتصاديًا. وقال الباز في كلمته خلال الندوة التي عٌقدت لطلاب جامعة القاهرة بعنوان "تجربتي" اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة: "إن مصر قادرة على التعامل العلمي مع التغيرات الطبيعية والبيئية المتوقعة، وإنها لن تضار جراء هذه التغيرات". وأضاف: "أن الإنسان لا يستطيع أن يقدم شيئًا جديدًا إلا إذا استقبل يوميًا معلومات وأفكارًا جديدة"، مشيرًا إلى ضرورة أن نتجه للبحث عن المعلومات بأنفسنا، ولابد من الحرص على مشاركة الخبرات والمعارف مع من لديهم خبرة.

وأوضح أن النجاح في الحياة يأتي من التجربة وتعلم أشياء جديدة في أي وقت وأي مكان وعلى مدار حياة الشخص، مؤكدًا ضرورة أن يكون للفرد مكانة وأثر داخل مجتمعه.وأشار إلى أنه عند ذهابه لأمريكا للعمل في مجال الجيولوجيا، لم يكن قد قرأ أية كلمة عن القمر ولم يسبق حتى أن رأى صورته، ولم يدخل أي مرصد، في حين كان أمامه