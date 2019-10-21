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فاروق الباز: الطاقة الشمسية قادرة على تغيير وضع مصر

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
فاروق الباز
فاروق الباز
أكد عالم الفضاء المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، ضرورة إعادة التفكير في استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها؛ لتغيير وتطوير الوضع الاقتصادي لمصر بأن تصبح قادرة على بناء نفسها اقتصاديًا. وقال الباز في كلمته خلال الندوة التي عٌقدت لطلاب جامعة القاهرة بعنوان "تجربتي" اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة: "إن مصر قادرة على التعامل العلمي مع التغيرات الطبيعية والبيئية المتوقعة، وإنها لن تضار جراء هذه التغيرات". وأضاف: "أن الإنسان لا يستطيع أن يقدم شيئًا جديدًا إلا إذا استقبل يوميًا معلومات وأفكارًا جديدة"، مشيرًا إلى ضرورة أن نتجه للبحث عن المعلومات بأنفسنا، ولابد من الحرص على مشاركة الخبرات والمعارف مع من لديهم خبرة.
وأوضح أن النجاح في الحياة يأتي من التجربة وتعلم أشياء جديدة في أي وقت وأي مكان وعلى مدار حياة الشخص، مؤكدًا ضرورة أن يكون للفرد مكانة وأثر داخل مجتمعه.وأشار إلى أنه عند ذهابه لأمريكا للعمل في مجال الجيولوجيا، لم يكن قد قرأ أية كلمة عن القمر ولم يسبق حتى أن رأى صورته، ولم يدخل أي مرصد، في حين كان أمامه
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب

البرلمان يوافق على قرض بـ53 مليون يورو من الصندوق الدولي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرض بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة بقيمة 860 ألف يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية. وناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاها لجمهورية مصر العربية قرضا بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب-11

رئيس البرلمان: السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي. وأضاف عبد العال في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي سيترأس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة "روسيا – إفريقيا"، التي ستعقد بمدينة سوتشي في 24 أكتوبر الجاري، في إطار مواصلة دوره الهادف لتعزيز فرص التعاون التي تساهم في تنمية القارة الإفريقية.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث مترو القاهرة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاق قرض لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة من البنك الأوربى لإعدة الإعمار والتنمية بقيمة 205 ملايين يورو. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ببلغ 205 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/8/2018.
على عبد العال (4)

عبد العال عن إحياء مدينة زويل: السيسي وجه بإعطائها دفعة قوية

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الدولة تسعى لإحياء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء دفعة قوية لهذه المدينة للقيام بدورها المنشود في مجال البحث العلمي، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، متابعا: "إن الرئيس يهتم بالبحث العلمي وأراد أن يعطي دفعة قوية لهذه المدينة البحثية".
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المظاهرات- في- لبنان (4)

تظاهرات لبنان في تزايد.. وبيان رسمي ينفي استقالة وزيرة الداخلية

نفت وزارة الداخلية اللبنانية، بصورة قاطعة، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تقديم وزيرة الداخلية ريا الحسن، لاستقالتها من منصبها، وأكدت الوزارة، في بيان، مساء اليوم، أن هذه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، داعية كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفاديا للوقوع في المغالطات.. يأتي هذا بعد تداول وسائل إعلامية إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مذكرة منسوب صدورها إلى وزيرة الداخلية، وممهورة بتوقيع لها، موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، تفيد باستقالتها من منصبها في ضوء التظاهرات وحركة الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها لبنان منذ 3 أيام.
البنك-الدولى

البنك الدولي: مصر تنجح في مبادرة استثمار رأس المال البشري

شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن. وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مُبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة، عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشري.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: تحلية مياه البحر مكلف ولا تنازل عن حصة النيل

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، بمعدل 55.5 مليار متر مربع، مما يجعلها من الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي، مؤكدًا أن الحل ليس بتحلية مياه البحر فهو يعتبر آخر الحلول، فالقطاع الصناعي يمكن يلجأ إلى حل التحلية، لكن بالنسبة لباقي القطاعات فيعتبر خيار التحلية مكلفًا، وبالتالي فالحل الأساسي هو حصول مصر على حصتها من مياه النيل وهذا الأمر لا تنازل عنه، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر "تكنولوجيا معالجة المياه" في دورته رقم 33، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمهما شركة أبوقير للأسمدة على مدار يومين.
مجلس-النواب

اعتماد قانون العمل: اكتمال منظومة تشريعات الاقتصاد

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، خلال اجتماعها، صباح اليوم الثلاثاء، إرسال تقريرها عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد اعتماده وإعادة مراجعته، والذي انتهت اللجنة من مناقشته في وقت سابق إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ومخاطبة هيئة مكتب المجلس بسرعة إدراجه في الجلسات العامة القادمة، ليتم مناقشته وإصداره. وقال المراغي إن اللجنة تحرص على سرعة إنجاز مشروع قانون العمل لأنه يخص ملايين العاملين في القطاع الخاص، ويتضمن مميزات وضمانات عديدة للعاملين.
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