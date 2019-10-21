تصرف غريب من لاعب بيراميدز في مباراة الإنتاج الحربي

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

بيراميدز

شهدت مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي الجارية حاليا على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، تصرفا غريبا من عبده لومالاه لاعب بيراميدز، بعدما قرر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق استبدال اللاعب من المباراة عقب مرور 38 دقيقة من اللقاء وقبل نهاية الشوط الأول والدفع باللاعب إسلام عيسى بدلا منه ورفض لومالا مصافحة زميله وخرج غاضبًا ولم يصافح مدربه، بل وسدد صندوق المياه الخاص بالفريق بقدمه في وجه زملائه المتواجدين على مقاعد البدلاء.

ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود ومصر للمقاصة، السادس والسابع على الترتيب. وفي المقابل، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز،