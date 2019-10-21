رياضة

تصرف غريب من لاعب بيراميدز في مباراة الإنتاج الحربي

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
بيراميدز
بيراميدز
شهدت مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي الجارية حاليا على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، تصرفا غريبا من عبده لومالاه لاعب بيراميدز، بعدما قرر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق استبدال اللاعب من المباراة عقب مرور 38 دقيقة من اللقاء وقبل نهاية الشوط الأول والدفع باللاعب إسلام عيسى بدلا منه ورفض لومالا مصافحة زميله وخرج غاضبًا ولم يصافح مدربه، بل وسدد صندوق المياه الخاص بالفريق بقدمه في وجه زملائه المتواجدين على مقاعد البدلاء.
ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود ومصر للمقاصة، السادس والسابع على الترتيب. وفي المقابل، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز،
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محمود الخطيب - أشرف صبحي

الأهلي يكشف آخر تطورات جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على استمرار انعاقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الان لم تتخذ إدارة النادي أي قرارت تخص المشكلة. وجاء البيان كالتالي: "لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة". "وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".
بيراميدز (2)

السعيد يتألق ويقود بيراميدز للفوز على الإنتاج الحربي

حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، أحرز عبدالله السعيد هدف التقدم للضيوف، وأضاف إيريك تراروي الهدف الثاني، وعاد السعيد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وقلص معاذ الحناوي الفارق للعجلات الحربية، وأحرز محمد فييرا الهدف الثاني، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسعة.
إيناسيو

رسميًّا.. إقالة إيناسيو من تدريب ديسبورتيفو أفيس

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن إقالة أوجوستو إيناسيو من منصبه كمدير فني للفريق، بعد النتائج الكارثية للفريق، الذي يضم بين صفوفه محمود عبدالمنعم "كهربا"، فلم يحقق الفريق أي انتصار منذ الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي، وجاء قرار الإقالة بعد وداع الفريق لبطولة كأس البرتغال بعد خسارة ساحقة أمام فارنزي بخماسية مقابل هدفين، وسيتولى ليوناردو بيريز مدرب الفريق تحت 23 عامًا مسؤولية قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وفقا لبيان النادي الرسمي.
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عمرو السولية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (5)

عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
محمد-صلاح (1)

سبت كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يحل الأهلي ضيفًا على أسوان في الثالثة عصرًا في الجولة الثالثة من الدوري المصري، ويلعب الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة أمام الإسماعيلي في نفس التوقيت، الخامسة والنصف مساءً، وفي الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، تبدأ مواجهة برايتون أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، كما يواجه ليفربول مع المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي، في الرابعة مساء، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
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