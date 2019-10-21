البرلمان يوافق على قرض بـ53 مليون يورو من الصندوق الدولي

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرض بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة بقيمة 860 ألف يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية. وناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاها لجمهورية مصر العربية قرضا بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن الاتفاق جاء مواكب لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للنهوض بجميع مجالات الاقتصاد المصري وتقليل نسبة الفقر بخلق فرص عمل جديدة والتركيز على الاهتمام بالبيئات الصحراوية التي تعاني من الظروف المناخية والحياتية القاسية في إطار تكامل مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية مع