رياضة

السعيد يتألق ويقود بيراميدز للفوز على الإنتاج الحربي

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
بيراميدز
بيراميدز
حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، أحرز عبدالله السعيد هدف التقدم للضيوف، وأضاف إيريك تراروي الهدف الثاني، وعاد السعيد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وقلص معاذ الحناوي الفارق للعجلات الحربية، وأحرز محمد فييرا الهدف الثاني، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسعة.
فريق بيراميدز سيطر على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40، بعدما انطلق عبدالله السعيد من وسط الملعب، ومرر الكرة إلى إيريك تراروي الذي مررها مرة أخرى إلى السعيد، ليسددها في الشباك، وبعد مرور 5 دقائق، أضاف تراوري الهدف الثاني بعد تمريرة من السعيد، سددها تراوري على يسار عامر عامر، لينتهي
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محمود الخطيب - أشرف صبحي

الأهلي يكشف آخر تطورات جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على استمرار انعاقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الان لم تتخذ إدارة النادي أي قرارت تخص المشكلة. وجاء البيان كالتالي: "لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة". "وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".
بيراميدز (2)

تصرف غريب من لاعب بيراميدز في مباراة الإنتاج الحربي

شهدت مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي الجارية حاليا على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، تصرفا غريبا من عبده لومالاه لاعب بيراميدز، بعدما قرر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق استبدال اللاعب من المباراة عقب مرور 38 دقيقة من اللقاء وقبل نهاية الشوط الأول والدفع باللاعب إسلام عيسى بدلا منه ورفض لومالا مصافحة زميله وخرج غاضبًا ولم يصافح مدربه، بل وسدد صندوق المياه الخاص بالفريق بقدمه في وجه زملائه المتواجدين على مقاعد البدلاء.
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فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبي

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إنبي، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة الفارس الأبيض والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (2)

المصري يكشف مصير إيهاب جلال مع الفريق

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميًّا أعلن من خلاله عن دعمه للجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، وقال البيان الذي نشره النادي الساحلي: "يتابع مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة في الدوري أمام مصر للمقاصة. ويؤكد مجلس إدارة المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائما بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة".
بيراميدز (3)

التعادل السلبي يحسم مواجهة بيراميدز وسموحة

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق بيراميدز ونظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الثاني، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن الزمالك الثالث، لكن الأحمر والأبيض لعبا مباراة أقل من بيراميدز، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى 5 نقاط جمعها من 4 مباريات، في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في مباراة وخسر في أخرى وتعادل مرتين.
سموحة

فرج عامر: سنخوض مواجهة بيراميدز مضطرين

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه قرر خوض مباراة بيراميدز تجنبًا لتعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما كان أعلن في وقت سابق عن مطالبته بتأجيل مباراة فريقه؛ مثل الأهلي والزمالك، من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأندية. وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لـ«إم بي سي مصر» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «طالبت بتأجيل مباراتي أسوة بالأهلي والزمالك؛ نظرًا لانضمام الدوليين مؤخرًا وعدم وجود وقت كافٍ لإعداد الفريق».
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