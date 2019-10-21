السعيد يتألق ويقود بيراميدز للفوز على الإنتاج الحربي

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، أحرز عبدالله السعيد هدف التقدم للضيوف، وأضاف إيريك تراروي الهدف الثاني، وعاد السعيد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وقلص معاذ الحناوي الفارق للعجلات الحربية، وأحرز محمد فييرا الهدف الثاني، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسعة.

فريق بيراميدز سيطر على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40، بعدما انطلق عبدالله السعيد من وسط الملعب، ومرر الكرة إلى إيريك تراروي الذي مررها مرة أخرى إلى السعيد، ليسددها في الشباك، وبعد مرور 5 دقائق، أضاف تراوري الهدف الثاني بعد تمريرة من السعيد، سددها تراوري على يسار عامر عامر، لينتهي