الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الوضع في سوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

ماكرون وبوتين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نطيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في سوريا. وذكر بيان للكرملين أن الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع في شمال شرقي سوريا، وأعربا عن ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكد البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الجهود، التي تبذلها روسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاتصالات بين الأطراف المعنية وضمان مصالح جميع الجماعات العرقية والدينية.

وأوضح بيان الكرملين أن الرئيسين شددا أيضًا على أهمية بدء حوار بين السوريين في إطار اللجنة الدستورية، التي ستنعقد أواخر شهر أكتوبر الجاري برعاية الأمم المتحدة.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية، أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم، وذلك بعد أيام من توصل الولايات