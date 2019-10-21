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الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الوضع في سوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نطيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في سوريا. وذكر بيان للكرملين أن الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع في شمال شرقي سوريا، وأعربا عن ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكد البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الجهود، التي تبذلها روسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاتصالات بين الأطراف المعنية وضمان مصالح جميع الجماعات العرقية والدينية.
وأوضح بيان الكرملين أن الرئيسين شددا أيضًا على أهمية بدء حوار بين السوريين في إطار اللجنة الدستورية، التي ستنعقد أواخر شهر أكتوبر الجاري برعاية الأمم المتحدة.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية، أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم، وذلك بعد أيام من توصل الولايات
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أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبل يومين من حلول الموعد النهائي لتشكيل حكومة ائتلافية، معلنا بذلك عجزه عن تشكيل حكومة جديدة. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ريفلين تلقى رسالة نتنياهو، ومن المتوقع أن يعقد مشاورات مع ممثلي الفصائل الحزبية الذين طلبوا الاجتماع به، مشيرة إلى أن القانون يُمهل الرئيس الإسرائيلي 3 أيام ليعطي التفويض لرئيس ائتلاف "أزرق أبيض" بيني جانتس.
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اعتُبر قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا على نطاق واسع بالأوساط السياسية الدولية، هدية لصالح روسيا، باعتبارها القوة الوحيدة من خارج الشرق الأوسط التي تتمتع بتواجد عسكري ونفوذ سياسي في البلاد، مما يجعلها بالفعل اللاعب الرئيس في ذلك البلد. وحصلت روسيا -بشكل فعلي- على تواجد واضح وقي في سوريا، ولكن إذا أرادت أن تكون القوة الرائدة، فإن ملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة لن يكون كافيًا، وخاصة أنها سوف تواجه مشكلات كبيرة، وخاصة مع الأكراد وتركيا.
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ترامب يستعد لتطبيق العقوبات القاسية على تركيا: بدأنا العمل

قال الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعمل في الوقت الحالي مع زعماء الكونجرس، من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي".. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية، نشرت على الموقع الرسمي للخارجية أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.
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