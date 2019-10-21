الأهلي يكشف آخر تطورات جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

محمود الخطيب

أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على استمرار انعاقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الان لم تتخذ إدارة النادي أي قرارت تخص المشكلة. وجاء البيان كالتالي: "لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة". "وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".

وجاء هذا البيان المقتضب من إدارة الأهلي بعد أن ترددت أنباء قوية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن انتهاء الجلسة والاتفاق على خوض مباراة الجونة يوم الخميس بدلا من الأربعاء كما هو مقرر لها في إطار الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، وكذلك خوض مبارياته في مسابقة الدوري بشكل طبيعي كان مجلس الأهلي