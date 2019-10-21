رياضة

الأهلي يكشف آخر تطورات جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على استمرار انعاقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الان لم تتخذ إدارة النادي أي قرارت تخص المشكلة. وجاء البيان كالتالي: "لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة". "وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".
وجاء هذا البيان المقتضب من إدارة الأهلي بعد أن ترددت أنباء قوية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن انتهاء الجلسة والاتفاق على خوض مباراة الجونة يوم الخميس بدلا من الأربعاء كما هو مقرر لها في إطار الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، وكذلك خوض مبارياته في مسابقة الدوري بشكل طبيعي كان مجلس الأهلي
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السعيد يتألق ويقود بيراميدز للفوز على الإنتاج الحربي

حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، أحرز عبدالله السعيد هدف التقدم للضيوف، وأضاف إيريك تراروي الهدف الثاني، وعاد السعيد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وقلص معاذ الحناوي الفارق للعجلات الحربية، وأحرز محمد فييرا الهدف الثاني، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسعة.
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تصرف غريب من لاعب بيراميدز في مباراة الإنتاج الحربي

شهدت مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي الجارية حاليا على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، تصرفا غريبا من عبده لومالاه لاعب بيراميدز، بعدما قرر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق استبدال اللاعب من المباراة عقب مرور 38 دقيقة من اللقاء وقبل نهاية الشوط الأول والدفع باللاعب إسلام عيسى بدلا منه ورفض لومالا مصافحة زميله وخرج غاضبًا ولم يصافح مدربه، بل وسدد صندوق المياه الخاص بالفريق بقدمه في وجه زملائه المتواجدين على مقاعد البدلاء.
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رسميًّا.. إقالة إيناسيو من تدريب ديسبورتيفو أفيس

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن إقالة أوجوستو إيناسيو من منصبه كمدير فني للفريق، بعد النتائج الكارثية للفريق، الذي يضم بين صفوفه محمود عبدالمنعم "كهربا"، فلم يحقق الفريق أي انتصار منذ الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي، وجاء قرار الإقالة بعد وداع الفريق لبطولة كأس البرتغال بعد خسارة ساحقة أمام فارنزي بخماسية مقابل هدفين، وسيتولى ليوناردو بيريز مدرب الفريق تحت 23 عامًا مسؤولية قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وفقا لبيان النادي الرسمي.
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اتحاد الكرة يرسل خطابا رسميا للأهلي بشأن مباراة الجونة

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم الأحد، لمسؤولي الأهلي يخطرهم فيه بإقامة مباراة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز في موعدها كما هو محدد في الجدول الذي تم الإعلان عنه لاحقا ولا توجد أي نية لدى الجبلاية لتأجيل المباراة. وأشار اتحاد الكرة في خطابه للأهلي إلى أنه لا يوجد أي أسباب لتأجيل المباراة، وأنهم يرفضون الرد على البيان الذي وصل للجبلاية بشأن رفض مسؤولي الأحمر خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى لأسباب تعود للجهات الأمنية، وأنهم ليسوا بمسؤولين عن التأجيل.
محمود الخطيب - ريني فايلر

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل المدير الفني

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تلقي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية، حيث زعمت بعض التقارير الصحفية السويسرية دخول مدرب القلعة الحمراء قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسري خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش الذي ينتهي عقده قبل يورو 2020. وقال مصدر بالأهلي إن رينيه فايلر لم يتناقش مع أي مسؤول في الأهلي بشأن تلقيه أي عروض سواء من المنتخب السويسري أو غيره، مشيرًا إلى أن المسؤولين في القلعة الحمراء يتمسكون باستمرار المدير الفني.
عزاء والدة الكابتن علاء عبد الصادق‎ (14)

نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية، على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي السبق ومدير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء سابقًا، والذي أقيم عقب صلاة العشاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وشهد العزاء تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والعامري فاروق نائب الرئيس، وطارق قنديل عضو المجلس، ومصطفى عبده نجم القلعة الحمراء الأسبق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وأحمد شوبير وعبد المنعم شطة، وخالد بيبو وياسر ريان والعديد من نجوم القلعة الحمراء.
مران الأهلي

مران الأهلي.. حضور الخطيب وجلسة بين فايلر وسيزا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ودعم اللاعبين قبل مواجهة القمة أمام الزمالك، المُقرر لها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.. وأدى الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد خوض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين ومشاركة الدوليين في تجارب ودية مع المنتخبين الأول والأوليمبي.
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