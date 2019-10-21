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نتنياهو يعلن فشله في تشكيل الحكومة ويعيد التفويض الرئاسي

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م
نتنياهو
نتنياهو
أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبل يومين من حلول الموعد النهائي لتشكيل حكومة ائتلافية، معلنا بذلك عجزه عن تشكيل حكومة جديدة. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ريفلين تلقى رسالة نتنياهو، ومن المتوقع أن يعقد مشاورات مع ممثلي الفصائل الحزبية الذين طلبوا الاجتماع به، مشيرة إلى أن القانون يُمهل الرئيس الإسرائيلي 3 أيام ليعطي التفويض لرئيس ائتلاف "أزرق أبيض" بيني جانتس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما يعطي ريفلين التفويض لجانتس، سيكون الأخير أول مرشح بديلا لنتنياهو يُشكل حكومة وحدة منذ عام 2008، عندما فشلت تسيبي ليفني في تشكيل ائتلاف حكومى.وأطلق نتنياهو مقطع فيديو يشتكي فيه أن جانتس رفض التفاوض معه بشأن تشكيل الحكومة، كاشفا أنه بجانب ما يعرفه العامة فإنه اتخذ خطوات سرية
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ماكرون-وبوتين

الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الوضع في سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نطيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في سوريا. وذكر بيان للكرملين أن الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع في شمال شرقي سوريا، وأعربا عن ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكد البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الجهود، التي تبذلها روسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاتصالات بين الأطراف المعنية وضمان مصالح جميع الجماعات العرقية والدينية.
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ماذا ينقص روسيا للتحكم في الأوضاع داخل سوريا؟

اعتُبر قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا على نطاق واسع بالأوساط السياسية الدولية، هدية لصالح روسيا، باعتبارها القوة الوحيدة من خارج الشرق الأوسط التي تتمتع بتواجد عسكري ونفوذ سياسي في البلاد، مما يجعلها بالفعل اللاعب الرئيس في ذلك البلد. وحصلت روسيا -بشكل فعلي- على تواجد واضح وقي في سوريا، ولكن إذا أرادت أن تكون القوة الرائدة، فإن ملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة لن يكون كافيًا، وخاصة أنها سوف تواجه مشكلات كبيرة، وخاصة مع الأكراد وتركيا.
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اتفاق البريكست الجديد يجدد أزمة إيرلندا الشمالية

أثبتت الحدود بين إيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، وهي بطول 310 أميال، وتمثل الجانب البري الوحيد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 31 أكتوبر، أنها واحدة من كبرى العقبات أمام اتفاق خروج بريطانيا من اليورو. وأُجبر رئيس الحكومة البريطانية، أمس الأحد، على مراسلة الاتحاد الأوروبي، سعيًا إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن دخلت محاولاته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى نهاية أكتوبر في حالة من الفوضى بعد هزيمة أخرى في مجلس العموم.
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عواقب البريكست بعد فشل إقرار اتفاق بوريس جونسون

دوت أصداء الجلسة التاريخية للبرلمان البريطاني لمناقشة أحدث نسخة من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، برعاية رئيس الحكومة بوريس جونسون، في بروكسل، حيث كانت هناك استعدادات واضحة لما يمكن أن تسفر عنه تلك الجلسة. وعلى الرغم من انتهاء الجلسة دون حسم قرار واضح بشأن الاتفاق وإرجاء الأمر برمته إلى ما بعد نهاية أكتوبر الجاري، فإن الاتحاد الأوروبي كان على دراية تامة بما يجرى في مجلس النواب البريطاني، خاصة بعد التغيير الذي شهدته الجلسة بشأن البريكست بوجه عام.
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المسجد الاقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحجة الأعياد اليهودية

اقتحم نحو 400 مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم الأحد، بأن عمليات الاقتحام مستمرة منذ الصباح الباكر ومستتمرة حتى الآن على شكل مجموعات متتالية. وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" قد جددت نهاية الأسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي.
الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويستهدف الصيادين

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب 4 من المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

أصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

جيش الاحتلال يُسقِط طائرة بدون طيار قرب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط طائرة بدون طيار بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، والسيطرة عليها، مضيفا أنه تم رصد إطلاقها من داخل القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس: "عثرت قوات جيش الدفاع على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة ... وأسقط جنود الجيش الطائرة". وكان مئات المستوطنين، اليوم الخميس، قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي.
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