نتنياهو يعلن فشله في تشكيل الحكومة ويعيد التفويض الرئاسي

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

نتنياهو

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبل يومين من حلول الموعد النهائي لتشكيل حكومة ائتلافية، معلنا بذلك عجزه عن تشكيل حكومة جديدة. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ريفلين تلقى رسالة نتنياهو، ومن المتوقع أن يعقد مشاورات مع ممثلي الفصائل الحزبية الذين طلبوا الاجتماع به، مشيرة إلى أن القانون يُمهل الرئيس الإسرائيلي 3 أيام ليعطي التفويض لرئيس ائتلاف "أزرق أبيض" بيني جانتس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما يعطي ريفلين التفويض لجانتس، سيكون الأخير أول مرشح بديلا لنتنياهو يُشكل حكومة وحدة منذ عام 2008، عندما فشلت تسيبي ليفني في تشكيل ائتلاف حكومى.وأطلق نتنياهو مقطع فيديو يشتكي فيه أن جانتس رفض التفاوض معه بشأن تشكيل الحكومة، كاشفا أنه بجانب ما يعرفه العامة فإنه اتخذ خطوات سرية