ترامب: واشنطن لم توافق على حماية الأكراد إلى الأبد

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده لم توافق أبدًا على حماية الأكراد إلى الأبد. وأكد ترامب في مؤتمر وزاري بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أنه لا يريد أن تبقى بلادُه في منطقة الشرق الأوسط إلى وقت غير معلوم، قائلاً "أين هذا الاتفاق الذي ينص على أن نبقى في الشرق الأوسط إلى نهاية الإنسانية والحضارة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة على علاقة جيدة مع الأكراد.

وعلى جانب آخر، حذّر ترامب من أنه إذا ما أقدمت إيران على "أمر ما" فإنه "سيتم ضربها كما لم يحدث من قبل".ومحليا، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة باتت الآن أقوى مما كانت عليه منذ سنوات "وربما من أي وقت سبق"؛ حيث أن "الجيش أعيد بناؤه وتم إرجاع القوات العسكرية إلى الولايات المتحدة مرة أخرى"، حسب قوله.وقال