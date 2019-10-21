هاني شاكر: «حمو بيكا بلطجي ولا يصلح للغناء»
تحرير:إسلام الشاذلي
٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
هاني شاكر
قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه حزين على المستوى الذي وصلنا إليه في التعامل مع بعضنا البعض، مضيفًا: "ينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق".
وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "تن"، أن الشئون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن حمو بيكا أطلق هاشتاج يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، معقبًا: "احنا موجودين ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشوية الفن المصري".
وتابع، أن الدولة فيها قانون وقضاه محترمين، ونائب عام مثال ونموذج للحق، وما قام به حمو بيكا بلطجة، وهو لا يصلح للغناء، موضحًا أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضده للنائب العام، وسوف تقوم النقابة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام غدًا، مشددًا على أن ما حدث شيء غير طبيعي وغير مقبول، متسائلًا: "هل وصلنا لهذه
وتابع، أن الدولة فيها قانون وقضاه محترمين، ونائب عام مثال ونموذج للحق، وما قام به حمو بيكا بلطجة، وهو لا يصلح للغناء، موضحًا أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضده للنائب العام، وسوف تقوم النقابة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام غدًا، مشددًا على أن ما حدث شيء غير طبيعي وغير مقبول، متسائلًا: "هل وصلنا لهذه الدرجة من الإسفاف بهذا الشكل، لا اعتقد أن الدولة لن تصمت على ذلك؟".
وكان مغني المهرجانات حمو بيكا، قد نشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري. (تفاصيل)