رياضة

حازم إمام: عبدالله السعيد رائع وأفضل في بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الرائع الذي يقدمه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، ومساهمته في فوز فريقه على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز. وأثنى إمام، خلال تصريحات تليفزيونية، على طريقة تنفيذ السعيد للضربة الثابتة، التي سجل منها الهدف الثالث لفريقه، مشيرًا إلى دقته وإتقانه في التسديد. وارتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسع.
وأضاف إمام: "السعيد لعب لسنوات في الأهلي، ولم يحالفه التوفيق لتنفيذ الكرات الثابتة بهذه الطريقة.. هو يلعب مع بيراميدز بلا ضغوط، ويقدم كرة للمتعة، وهو سر التطور الكبير في أدائه، بجانب خبراته الطويلة التي اكتسبها في مشواره بالدوري". ويتصدر السعيد ترتيب هدافي الدوري، هذا الموسم، برصيد 5 أهداف. كما أصبح
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لا جديد.. تفاصيل جلسة مجلس الأهلي ووزير الرياضة

انتهت الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الرياضة، والتي أقيمت في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخرج عن الجلسة التي تمت منذ عصر اليوم حتى الـ11 مساء اليوم أي قرارت أو حلول للأزمة التي سيطرت على الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد أن قرر الأهلي عدم استكمال المسابقة المحلية قبل خوض مباراة القمة.
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آرسنال يسقط أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق شيفيلد يونايتد من الفوز على نظيره آرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برامال لين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل هدف المباراة الوحيد ليس موسيت لاعب شيفيلد في الدقيقة 30. بهذه النتيجة يرتفع رصيد شيفليد للنقطة الـ12 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة الـ15 في المركز الخامس. شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تحفظا كبيرا من الفريقين مع اكتفاء آرسنال بالاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه، بينما اكتفى شيفيلد في تشكيل خطورته بالركلات الركنية.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري عن قائد المنتخب: جلسة ستحسم الأمر

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لم يتخذ قراره بشأن اختيار قائد الفراعنة، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، قائلا: "لا يوجد أي ثوابت تخص شارة قيادة منتخب مصر، لم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، وقد يحدث تغيير في المستقبل لمصلحة الفريق واللاعبين، يجب أن يكون هناك حوار مع اللاعبين القدامى، ليس لإقناعهم ولكن لإجراء نقاش، وبناءً على هذا سنتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن هذا الأمر، وسيكون ذلك في صالح المنتخب".
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ناصر ماهر عن العودة للأهلي: هدفي اللعب بشكل مستمر

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
الزمالك

جينيراسيون: سنلجأ للمحكمة الرياضية في أزمة الزمالك

كشف موسى سار محامي، نادي جينيراسيون فوت السنغالي، أن الأخير سيلجأ إلى المحكمة الرياضية، في حالة عدم وجود حل لأزمة فريقه مع الزمالك، حول مواجهة الإياب في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات لموقع "ويوسبورت" السنغالي: "طلبت إدارة نادي جينيراسيون فوت مني التدخل لحل الأزمة والدفاع عن حقوق النادي، وإن لم يكن هناك حل مناسب بالنسبة لنا سنلجأ مباشرة إلى المحكمة الرياضية، أهم شيء يجب أن نتذكره حاليًا هو أن جينيراسيون لديه حق يريد الحصول عليه، لأن نقل المباراة لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الإفريقي لسببين".
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طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
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