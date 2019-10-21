حازم إمام: عبدالله السعيد رائع وأفضل في بيراميدز
تحرير:أحمد سعيد
٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
عبدالله السعيد
أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الرائع الذي يقدمه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، ومساهمته في فوز فريقه على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.
وأثنى إمام، خلال تصريحات تليفزيونية، على طريقة تنفيذ السعيد للضربة الثابتة، التي سجل منها الهدف الثالث لفريقه، مشيرًا إلى دقته وإتقانه في التسديد.
وارتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسع.
وأضاف إمام: "السعيد لعب لسنوات في الأهلي، ولم يحالفه التوفيق لتنفيذ الكرات الثابتة بهذه الطريقة.. هو يلعب مع بيراميدز بلا ضغوط، ويقدم كرة للمتعة، وهو سر التطور الكبير في أدائه، بجانب خبراته الطويلة التي اكتسبها في مشواره بالدوري".
ويتصدر السعيد ترتيب هدافي الدوري، هذا الموسم، برصيد 5 أهداف.
كما أصبح
وأضاف إمام: "السعيد لعب لسنوات في الأهلي، ولم يحالفه التوفيق لتنفيذ الكرات الثابتة بهذه الطريقة.. هو يلعب مع بيراميدز بلا ضغوط، ويقدم كرة للمتعة، وهو سر التطور الكبير في أدائه، بجانب خبراته الطويلة التي اكتسبها في مشواره بالدوري".
ويتصدر السعيد ترتيب هدافي الدوري، هذا الموسم، برصيد 5 أهداف.
كما أصبح على بعد 5 أهداف فقط، من دخول نادي الـ100 هدف بالدوري المصري الممتاز.
وأحرز صاحب الـ34 عامًا منذ انتقاله إلى بيراميدز في يناير 2019 أربعة أهداف في الموسم الماضي (2018- 19)، قبل أن يسجل هذا الموسم خمسة أهداف أمام إنبي (هدفين)، طنطا والإنتاج (هدفين).
أهداف عبدالله السعيد في الدوري المصري:
- 50 هدفا مع الأهلي.
- 36 هدفا مع الإسماعيلي.
- 9 أهداف مع بيراميدز (حتى الآن).