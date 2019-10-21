حازم إمام: عبدالله السعيد رائع وأفضل في بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

عبدالله السعيد

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الرائع الذي يقدمه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، ومساهمته في فوز فريقه على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز. وأثنى إمام، خلال تصريحات تليفزيونية، على طريقة تنفيذ السعيد للضربة الثابتة، التي سجل منها الهدف الثالث لفريقه، مشيرًا إلى دقته وإتقانه في التسديد. وارتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسع.

وأضاف إمام: "السعيد لعب لسنوات في الأهلي، ولم يحالفه التوفيق لتنفيذ الكرات الثابتة بهذه الطريقة.. هو يلعب مع بيراميدز بلا ضغوط، ويقدم كرة للمتعة، وهو سر التطور الكبير في أدائه، بجانب خبراته الطويلة التي اكتسبها في مشواره بالدوري". ويتصدر السعيد ترتيب هدافي الدوري، هذا الموسم، برصيد 5 أهداف. كما أصبح