نشأت الديهي: أزمة سد النهضة الأخطر بعد حرب أكتوبر 73

تحرير:إسلام الشاذلي ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نعيش في بؤرة أزمة حقيقية هي أزمة شح وفقر المياه، تزامنًا مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهذا سر التركيز على فاعليات "أسبوع القاهرة للمياه"، مشددًا على أن الحروب القادمة ليست حروب نفط او طاقة وإنما حروب مياه، وهذا يتم الحديث عنه منذ سنوات عديدة من قبل آباءنا وأجدادنا. وأضاف الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الوفود المشاركة في فاعليات "أسبوع القاهرة للمياه".

وتابع، أن السيسي، تحدث مع الوفود على تجارب بعض الدول في التعامل مع ندرة ووفرة المياه، وأوضح أن مصر تبذل قصاري جهدها حول أزمة سد النهضة، وتبذل مساعي حثيثة للخروج من التعثر حول مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي مازال على رأيه بأننا مع حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم الإضرار بمصالح مصر، وأن النهر