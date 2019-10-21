المصري يعود لطريق الانتصارات بالفوز على نادي مصر

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا على نظيره نادي إف سي مصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عماد فتحي الهدف الأول، وأضاف مفتاح طقطق الهدف الثاني، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

بدأ فريق المصري المباراة بضغط مكثف، ونجح في تسجيل هدف التقدم بعد مرور 9 دقائق، بعدما أرسل مفتاح طقطق كرة عرضية، فشل الحارس وليد توفيق في التعامل معها، ليسددها عماد فتحي على الطائر معلنا عن الهدف الأول للفريق البورسعيدي. وفي الدقيقة 37، أضاف مفتاح طقطق، الهدف الثاني بعدما توغل من الجهة اليسرى وراوغ