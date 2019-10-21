رياضة

المصري يعود لطريق الانتصارات بالفوز على نادي مصر

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م
المصري
المصري
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا على نظيره نادي إف سي مصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عماد فتحي الهدف الأول، وأضاف مفتاح طقطق الهدف الثاني، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.
بدأ فريق المصري المباراة بضغط مكثف، ونجح في تسجيل هدف التقدم بعد مرور 9 دقائق، بعدما أرسل مفتاح طقطق كرة عرضية، فشل الحارس وليد توفيق في التعامل معها، ليسددها عماد فتحي على الطائر معلنا عن الهدف الأول للفريق البورسعيدي. وفي الدقيقة 37، أضاف مفتاح طقطق، الهدف الثاني بعدما توغل من الجهة اليسرى وراوغ
اقرأ المزيد
وزير-الرياضة-في-افتتاح-صالة-الكاراتيه-بالأهلي (2)

لا جديد.. تفاصيل جلسة مجلس الأهلي ووزير الرياضة

انتهت الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الرياضة، والتي أقيمت في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخرج عن الجلسة التي تمت منذ عصر اليوم حتى الـ11 مساء اليوم أي قرارت أو حلول للأزمة التي سيطرت على الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد أن قرر الأهلي عدم استكمال المسابقة المحلية قبل خوض مباراة القمة.
أرسنال (5)

آرسنال يسقط أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق شيفيلد يونايتد من الفوز على نظيره آرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برامال لين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل هدف المباراة الوحيد ليس موسيت لاعب شيفيلد في الدقيقة 30. بهذه النتيجة يرتفع رصيد شيفليد للنقطة الـ12 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة الـ15 في المركز الخامس. شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تحفظا كبيرا من الفريقين مع اكتفاء آرسنال بالاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه، بينما اكتفى شيفيلد في تشكيل خطورته بالركلات الركنية.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري عن قائد المنتخب: جلسة ستحسم الأمر

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لم يتخذ قراره بشأن اختيار قائد الفراعنة، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، قائلا: "لا يوجد أي ثوابت تخص شارة قيادة منتخب مصر، لم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، وقد يحدث تغيير في المستقبل لمصلحة الفريق واللاعبين، يجب أن يكون هناك حوار مع اللاعبين القدامى، ليس لإقناعهم ولكن لإجراء نقاش، وبناءً على هذا سنتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن هذا الأمر، وسيكون ذلك في صالح المنتخب".
اقرأ المزيد من الأخبار
الإنتاج-الحربي ‎

الإنتاج الحربي يتقدم بمذكرة ضد الحكام

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن ناديه يجهز مذكرة للتصعيد ضد حكام مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "نجهز مذكرة حاليًّا لتقديمها لاتحاد الكرة، غدًا الثلاثاء بسبب الظلم الذي نجده في كل مباراة، خلال مواجهة بيراميدز تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لبازوكا في الشوط الأول، بالتأكيد الخطأ التحكيمي وارد، ولكن من غير الوارد ألا تحتسب لنا ركلة جزاء واضحة في مباراة المقاولون لترتد نفس الهجمة بهدف في مرمانا".
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبي

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إنبي، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة الفارس الأبيض والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (2)

المصري يكشف مصير إيهاب جلال مع الفريق

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميًّا أعلن من خلاله عن دعمه للجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، وقال البيان الذي نشره النادي الساحلي: "يتابع مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة في الدوري أمام مصر للمقاصة. ويؤكد مجلس إدارة المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائما بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة".
بيراميدز (3)

التعادل السلبي يحسم مواجهة بيراميدز وسموحة

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق بيراميدز ونظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الثاني، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن الزمالك الثالث، لكن الأحمر والأبيض لعبا مباراة أقل من بيراميدز، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى 5 نقاط جمعها من 4 مباريات، في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في مباراة وخسر في أخرى وتعادل مرتين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]