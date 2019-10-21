مفاجأة.. الأهلي لم يلغِ تذاكر طيران الجونة

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

بعثة الأهلي

فجر مصدر مسؤول بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف مسؤولي الأحمر من خوض مباراة الجونة المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة ضمن مافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجهاز الإداري بالنادي الأهلي لم يلغِ أي حجوزات طيران خاصة بسفر الفريق للجونة، ولم تتم خطوة إلغاء الحجز من الأساس، والحجز تم منذ فترة كبيرة، وهذه هي سياسة الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء.

وواصل: "حتى وقتنا هذا لم يتم إبلاغ اللاعبين بعدم السفر أو خوض المران بشكل طبيعي، من المفترض أن تكون نهاية الأزمة خلال الساعات القادمة سواء بالتجمع في مطار القاهرة في تمام الساعة 12 ظهرًا استعدادا للسفر أو عدم السفر وإجراء مران طبيعي في استاد مختار التتش بالجزيرة". وأصدر الأهلي بيانا منذ قليل عبر موقعه