صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة الـ«بالون دور»

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

محمد صلاح

تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين، الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، سنويًّا لأفضل لاعب في العالم، بعدما ساهم لاعب الفراعنة في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الحالي، كما ضمت القائمة ستة من زملائه في الريدز، أبرزهم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والجناح السنغالي ساديو ماني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وجاءت القائمة النهائية، كالتالي: محمد صلاح، إيدين هازارد، ماركينوس، رحيم سيترلينج، جواو فيليكس، ليونيل ميسي، رياض محرز، كيفين دي بروين، خاليدو كوليبالي، أنطوان جريزمان، فيرجل فان دايك، بيرناردو سيلفا، هيونج مين سون، روبرت ليفاندوفسكي، روبيرتو فيرمينو، كريستيانو رونالدو، أليسون بيكر، دي ليخت، كريم