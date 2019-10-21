رياضة

صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة الـ«بالون دور»

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين، الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، سنويًّا لأفضل لاعب في العالم، بعدما ساهم لاعب الفراعنة في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الحالي، كما ضمت القائمة ستة من زملائه في الريدز، أبرزهم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والجناح السنغالي ساديو ماني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الفرنسية "باريس".
وجاءت القائمة النهائية، كالتالي: محمد صلاح، إيدين هازارد، ماركينوس، رحيم سيترلينج، جواو فيليكس، ليونيل ميسي، رياض محرز، كيفين دي بروين، خاليدو كوليبالي، أنطوان جريزمان، فيرجل فان دايك، بيرناردو سيلفا، هيونج مين سون، روبرت ليفاندوفسكي، روبيرتو فيرمينو، كريستيانو رونالدو، أليسون بيكر، دي ليخت، كريم
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وزير-الرياضة-في-افتتاح-صالة-الكاراتيه-بالأهلي (2)

لا جديد.. تفاصيل جلسة مجلس الأهلي ووزير الرياضة

انتهت الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الرياضة، والتي أقيمت في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخرج عن الجلسة التي تمت منذ عصر اليوم حتى الـ11 مساء اليوم أي قرارت أو حلول للأزمة التي سيطرت على الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد أن قرر الأهلي عدم استكمال المسابقة المحلية قبل خوض مباراة القمة.
أرسنال (5)

آرسنال يسقط أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق شيفيلد يونايتد من الفوز على نظيره آرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برامال لين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل هدف المباراة الوحيد ليس موسيت لاعب شيفيلد في الدقيقة 30. بهذه النتيجة يرتفع رصيد شيفليد للنقطة الـ12 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة الـ15 في المركز الخامس. شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تحفظا كبيرا من الفريقين مع اكتفاء آرسنال بالاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه، بينما اكتفى شيفيلد في تشكيل خطورته بالركلات الركنية.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري عن قائد المنتخب: جلسة ستحسم الأمر

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لم يتخذ قراره بشأن اختيار قائد الفراعنة، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، قائلا: "لا يوجد أي ثوابت تخص شارة قيادة منتخب مصر، لم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، وقد يحدث تغيير في المستقبل لمصلحة الفريق واللاعبين، يجب أن يكون هناك حوار مع اللاعبين القدامى، ليس لإقناعهم ولكن لإجراء نقاش، وبناءً على هذا سنتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن هذا الأمر، وسيكون ذلك في صالح المنتخب".
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محمد-صلاح‎

ممثل مصر يكشف سبب تصويته لصلاح ثالثا في جائزة الأفضل

أكد الصحفى هاني دانيال، ممثل مصر الوحيد في حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم، خلفًا للسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إذ قال: "ليس هناك أى شخصنة فى عملية التصويت لمحمد صلاح فى المركز الثالث، وبحكم تواجدى مع عدد من الصحفيين الأجانب، ومتابعة عن قرب نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ونهائي دورى الأمم الأوروبية، قمت بالتصويت".
الفيفا‎

«فيفا» يكشف عن أسباب عدم احتساب صوت مصر فى "ذا بيست"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أسباب عدم احتساب صوتي مصر في استفتاء الأفضل، مشيرًا إلى أن هناك مشكلتين تسببا في الأمر. موضحًا أن عملية التصويت يتم الإشراف عليها من قبل شركة مراقبة مستقلة تدعى برايس ووتر هاوس كوبرز مضيفًا أن صوت كل من مدرب وقائد منتخب مصر أرسلا يوم 15 أغسطس، ولكن المشكلة الأولى منهما هي في طريقة الكتابة ومراعاة الحروف الكبيرة والصغيرة في كتابة اللغة الإنجليزية؛ الأمر الذي جعلنا نشك في مدى صحة التصويت، كما أنه يجب أن يكون هناك توقيع من المدير التنفيذي للاتحاد لم يتواجد على استمارتي التصويت وهو أمر مهم لاحتساب الصوتين.
خوان باريرا

فضيحة جديدة فى جائزة الأفضل.. قائد نيكاراجوا يكشفها

كشف خوان باريرا قائد منتخب نيكاراجوا عن فصل جديد من فضائح تعديل الأصوات فى جائزة الأفضل "ذابيست" التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث أكد أنه تم وضع صوته ضمن القائمة في صالح ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة، حيث اختار ميسي فى المرتبة الأولى ثم السنغالي ساديو مانى لاعب ليفربول، وجاء فى آخر اختياراته البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. وقال باريرا لإحدى صحف نيكاراجوا والتى تدعى "لا برينسا": "لم أصوت لصالح ميسي، لقد فوجئت أن أسمى على قائمة من صوتوا لميسي، لقد صوت لميسي العام الماضى؟ لكن هذا العام لم أًصوت".
محمد صلاح (1.) (2)

كواليس أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، والتي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع، بعدما حل ثالثا في العام الماضي. وتكشف «التحرير» عن تفاصيل أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم، وجاءت التفاصيل كالتالي: - الفيفا أخطر الجبلاية بتصويت المدير الفني وكابتن المنتخب في منتصف يوليو 2019 عبر السيستم الإلكتروني.
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