بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام القوة ضد تركيا إذا لزم الأمر

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

بومبيو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب "مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا" بسبب أفعالها في سوريا "إذا لزم الأمر". وأوضح بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "نحن نفضل السلام عن الحرب، ولكن في حالة الحاجة إلى تحرك أو عمل عسكري ، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل". ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردًا عسكريًا أمريكيًا.

وأضاف: "لقد اقترحت الاستعانة بالنفوذ الاقتصادي الذي استخدمناه. وبالتأكيد سنستخدمه.. بالإضافة إلى نفوذنا الدبلوماسي.. هذا هو خيارنا المفضل". ويتعرض ترامب لانتقادات شديدة لقراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، والتخلي عن الأكراد الذين قادوا الحرب البرية ضد تنظيم داعش. وأدى الانسحاب إلى توغل تركيا