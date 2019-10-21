البدري عن قائد المنتخب: جلسة ستحسم الأمر

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

حسام البدري

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لم يتخذ قراره بشأن اختيار قائد الفراعنة، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، قائلا: "لا يوجد أي ثوابت تخص شارة قيادة منتخب مصر، لم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، وقد يحدث تغيير في المستقبل لمصلحة الفريق واللاعبين، يجب أن يكون هناك حوار مع اللاعبين القدامى، ليس لإقناعهم ولكن لإجراء نقاش، وبناءً على هذا سنتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن هذا الأمر، وسيكون ذلك في صالح المنتخب".

وواصل البدري، قائلا: "قائد الفراعنة لابد أن يشارك بشكل كبير مع فريقه وله احترامه وتقديره، كل تلك المعايير مهمة لمصلحة المنتخب وليس لمصلحة اللاعب". وأضاف مدرب الفراعنة: "تواصلت مع محمد صلاح للاطمئنان على حالته بعد الغياب عن مباراة مانشستر يونايتد، لكنه أكد لي أنه سينضم للتدريبات اليوم وسيكون جاهزًا لخوض