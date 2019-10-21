رياضة

البدري عن قائد المنتخب: جلسة ستحسم الأمر

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
حسام البدري
حسام البدري
أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لم يتخذ قراره بشأن اختيار قائد الفراعنة، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، قائلا: "لا يوجد أي ثوابت تخص شارة قيادة منتخب مصر، لم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، وقد يحدث تغيير في المستقبل لمصلحة الفريق واللاعبين، يجب أن يكون هناك حوار مع اللاعبين القدامى، ليس لإقناعهم ولكن لإجراء نقاش، وبناءً على هذا سنتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن هذا الأمر، وسيكون ذلك في صالح المنتخب".
وواصل البدري، قائلا: "قائد الفراعنة لابد أن يشارك بشكل كبير مع فريقه وله احترامه وتقديره، كل تلك المعايير مهمة لمصلحة المنتخب وليس لمصلحة اللاعب". وأضاف مدرب الفراعنة: "تواصلت مع محمد صلاح للاطمئنان على حالته بعد الغياب عن مباراة مانشستر يونايتد، لكنه أكد لي أنه سينضم للتدريبات اليوم وسيكون جاهزًا لخوض
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لا جديد.. تفاصيل جلسة مجلس الأهلي ووزير الرياضة

انتهت الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الرياضة، والتي أقيمت في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخرج عن الجلسة التي تمت منذ عصر اليوم حتى الـ11 مساء اليوم أي قرارت أو حلول للأزمة التي سيطرت على الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد أن قرر الأهلي عدم استكمال المسابقة المحلية قبل خوض مباراة القمة.
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آرسنال يسقط أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق شيفيلد يونايتد من الفوز على نظيره آرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برامال لين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل هدف المباراة الوحيد ليس موسيت لاعب شيفيلد في الدقيقة 30. بهذه النتيجة يرتفع رصيد شيفليد للنقطة الـ12 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة الـ15 في المركز الخامس. شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تحفظا كبيرا من الفريقين مع اكتفاء آرسنال بالاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه، بينما اكتفى شيفيلد في تشكيل خطورته بالركلات الركنية.
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صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة الـ«بالون دور»

تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين، الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، سنويًّا لأفضل لاعب في العالم، بعدما ساهم لاعب الفراعنة في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الحالي، كما ضمت القائمة ستة من زملائه في الريدز، أبرزهم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والجناح السنغالي ساديو ماني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الفرنسية "باريس".
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تفاصيل مكالمة حسام البدري مع محمد صلاح

اطمأن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد اليوم فى الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وشهدت المحادثة التي دارت بين حسام البدري مع محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين، حيث تعرض صلاح لجزع في كاحل القدم خلال مبارياته أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة بالمسابقة الإنجليزية.
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محمد صلاح يثير الجدل بصورة مع عارضة أزياء برازيلية

آثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، بعدما نشر صورًا على حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تجمعه مع أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو، عارضة الأزياء البرازيلية، على هامش حصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط، خلال الحفل الذي أقامته مجلة GQ الشهيرة، فى مدينة أبوظبى الإماراتية، بعد غيابه عن معسكر منتخبنا الوطنى، المقيم حاليًا في الإسكندرية لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب.
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جهاز المنتخب يطمئن على صلاح بعد الإصابة

تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمم ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وكشف مصدر بجهاز منتخب الفراعنة أن اللاعب أكد للجهاز الفني أنه سيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تحديد حجم الإصابة ومعرفة البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له للتعافي من هذه الإصابة.
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المنتخب يحدد موعد انتظام المحترفين لمعسكر أكتوبر

تقرر وصول اللاعبين الدوليين المحترفين في الخارج إلى القاهرة غدًا الأحد، من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق بداية من يوم الإثنين، على أن يختتم بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، واختار حسام البدري المدير الفني للفراعنة، 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.
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