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هاني شاكر: «فرق كبير بين أوكا وأورتيجا وحمو بيكا»

تحرير:التحرير ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
هاني شاكر
هاني شاكر
طالب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الشباب بعدم الانسياق وراء الأغاني الهابطة التي تحمل كلمات خارجة، معقبًا: "اسمعوا مزيكا اللي أنتم عايزنها بس مش بالكلام ده". وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن المصنفات الفنية لا تراقب هذه الأغاني لأنها تغني في الشوارع، مشددًا على أنه لا حفلات لـ "حمو بيكا "بعد اليوم.
وعلق "شاكر"، على تصريح "حمو بيكا" بأنه لا يحب غنائه قائلًا: "هم يبكي وهم يضحك"، مشيرًا إلى أن كلمات الأغاني لهذه النوعية من المطربين خارجة، موضحًا: "بيقولوا اختك بترقص على مطوتي!.. كلام عن الأعراض.. إسفاف".وأشار إلى أن مجدي شطة، لم يخضع لامتحانات نقابة الموسيقيين حتى الآن، متابعًا: "حرام نقول عليهم
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هاني-شاكر

هاني شاكر: «حمو بيكا بلطجي ولا يصلح للغناء»

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه حزين على المستوى الذي وصلنا إليه في التعامل مع بعضنا البعض، مضيفًا: "ينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق". وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "تن"، أن الشئون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن حمو بيكا أطلق هاشتاج يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، معقبًا: "احنا موجودين ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشوية الفن المصري".
محمد الجارحي

وفاة الإعلامي طلال الحربي عن عمر يناهز 63 عامًا

توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، أمس الأحد، عن عمره يناهز 63 عامًا. وقال مواطنه الفنان فايز المالكي، في أسباب الوفاة، إن ”الحربي“ توفي إثر حادث سير في محافظة جدة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة؛ إثر حادث سير، لاحول ولا قوة إلا بالله“. ونشر فادي طلال الحربي ابن الفنان الراحل نعي عبر حساب والده على موقع تويتر، ونعى الفقيد العديد من نجوم الفن والإعلام، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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أصالة ترد على شائعة طلاقها: صان عشرتي وتحمل انشغالي

علقت الفنانة أصالة على الشائعات المتداولة منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد طلاقها من المخرج طارق، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبى أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكل منا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان الناس اثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كل ذلك أولادنا".
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هاني-شاكر

هاني شاكر: «حمو بيكا بلطجي ولا يصلح للغناء»

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه حزين على المستوى الذي وصلنا إليه في التعامل مع بعضنا البعض، مضيفًا: "ينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق". وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "تن"، أن الشئون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن حمو بيكا أطلق هاشتاج يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، معقبًا: "احنا موجودين ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشوية الفن المصري".
حمو-بيكا

«هكسرهالك».. حمو بيكا يقتحم نقابة الموسيقيين ويهدد هاني شاكر

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، اليوم الأحد، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري. وتأتي تصرفات مغني المهرجانات الشعبية، بعد رسوبه في امتحان عضوية نقابة الموسيقيين، والكتابة على الاستمارة الخاصة به بـ"لا يصلح"، إذ وقع عليها أعضاء اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر، ومحمد أبو اليزيد، وأحمد رمضان، ومحمد عبدالستار، والدكتور عاطف إمام، والمطرب خالد بيومي، ومنصور هندي.
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