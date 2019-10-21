هاني شاكر: «فرق كبير بين أوكا وأورتيجا وحمو بيكا»

تحرير:التحرير ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

هاني شاكر

طالب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الشباب بعدم الانسياق وراء الأغاني الهابطة التي تحمل كلمات خارجة، معقبًا: "اسمعوا مزيكا اللي أنتم عايزنها بس مش بالكلام ده". وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن المصنفات الفنية لا تراقب هذه الأغاني لأنها تغني في الشوارع، مشددًا على أنه لا حفلات لـ "حمو بيكا "بعد اليوم.

وعلق "شاكر"، على تصريح "حمو بيكا" بأنه لا يحب غنائه قائلًا: "هم يبكي وهم يضحك"، مشيرًا إلى أن كلمات الأغاني لهذه النوعية من المطربين خارجة، موضحًا: "بيقولوا اختك بترقص على مطوتي!.. كلام عن الأعراض.. إسفاف".وأشار إلى أن مجدي شطة، لم يخضع لامتحانات نقابة الموسيقيين حتى الآن، متابعًا: "حرام نقول عليهم