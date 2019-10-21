آرسنال يسقط أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

أرسنال

تمكن فريق شيفيلد يونايتد من الفوز على نظيره آرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برامال لين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل هدف المباراة الوحيد ليس موسيت لاعب شيفيلد في الدقيقة 30. بهذه النتيجة يرتفع رصيد شيفليد للنقطة الـ12 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة الـ15 في المركز الخامس. شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تحفظا كبيرا من الفريقين مع اكتفاء آرسنال بالاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه، بينما اكتفى شيفيلد في تشكيل خطورته بالركلات الركنية.

واستغل شيفيلد الركلات الركنية وتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 30، بعدما تلقى أوكانيل كرة عرضية ليمررها برأسه لموسيت ليودعها الأخير بسهولة في شباك لينو. وطالب لاعبو آرسنال بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 35، بعد تعرض بوكايو ساكا للإعاقة من قبل المدافع إيجان، إلا أن حكم المباراة أشهر