رياضة

آرسنال يسقط أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
أرسنال
أرسنال
تمكن فريق شيفيلد يونايتد من الفوز على نظيره آرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برامال لين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل هدف المباراة الوحيد ليس موسيت لاعب شيفيلد في الدقيقة 30. بهذه النتيجة يرتفع رصيد شيفليد للنقطة الـ12 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة الـ15 في المركز الخامس. شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تحفظا كبيرا من الفريقين مع اكتفاء آرسنال بالاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه، بينما اكتفى شيفيلد في تشكيل خطورته بالركلات الركنية.
واستغل شيفيلد الركلات الركنية وتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 30، بعدما تلقى أوكانيل كرة عرضية ليمررها برأسه لموسيت ليودعها الأخير بسهولة في شباك لينو. وطالب لاعبو آرسنال بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 35، بعد تعرض بوكايو ساكا للإعاقة من قبل المدافع إيجان، إلا أن حكم المباراة أشهر
اقرأ المزيد
وزير-الرياضة-في-افتتاح-صالة-الكاراتيه-بالأهلي (2)

لا جديد.. تفاصيل جلسة مجلس الأهلي ووزير الرياضة

انتهت الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الرياضة، والتي أقيمت في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخرج عن الجلسة التي تمت منذ عصر اليوم حتى الـ11 مساء اليوم أي قرارت أو حلول للأزمة التي سيطرت على الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد أن قرر الأهلي عدم استكمال المسابقة المحلية قبل خوض مباراة القمة.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري عن قائد المنتخب: جلسة ستحسم الأمر

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لم يتخذ قراره بشأن اختيار قائد الفراعنة، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، قائلا: "لا يوجد أي ثوابت تخص شارة قيادة منتخب مصر، لم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، وقد يحدث تغيير في المستقبل لمصلحة الفريق واللاعبين، يجب أن يكون هناك حوار مع اللاعبين القدامى، ليس لإقناعهم ولكن لإجراء نقاش، وبناءً على هذا سنتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن هذا الأمر، وسيكون ذلك في صالح المنتخب".
محمد-صلاح

صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة الـ«بالون دور»

تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين، الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، سنويًّا لأفضل لاعب في العالم، بعدما ساهم لاعب الفراعنة في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الحالي، كما ضمت القائمة ستة من زملائه في الريدز، أبرزهم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والجناح السنغالي ساديو ماني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الفرنسية "باريس".
اقرأ المزيد من الأخبار
كلوب (1)

كلوب وأوباميانج الأفضل في شهر سبتمبر بالبريميرليج

توج الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر الماضي، ليحافظ كلوب على الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما توج بها من قبل في شهر أغسطس الماضي أيضًا، وذلك بحسب ما أبرزه الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفوق في التتويج بالجائزة على كل من الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، والإيرلندي الشمالي برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، والإنجليزي إيدي هاو، مدرب بورنموث.
فينجر

فينجر يفتح النار على بايرن ميونخ بسبب جنابري

كشف أرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال عن كواليس رحيل النجم الألماني سيرجي جنابري عن الجانرز، حيث يعتقد فينجر أن رحيل جنابري عن آرسنال لم يكن طبيعيا، بسبب تدخلات بايرن ميونخ حينها، لإقناع اللاعب بمغادرة ملعب الإمارات، وأكد أن جنابري رحل عن آرسنال، بعد "التلاعب به وراء الكواليس". وصعَّد فينجر جنابري إلى الفريق الأول لآرسنال، عام 2012، لكنه خاض 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، قبل مغادرته إلى فيردر بريمن في عام 2016، ثم انتقل جنابري إلى بايرن ميونخ في الموسم التالي، وأصبح منذ ذلك الحين لاعبًا أساسيا في بايرن والمنتخب الألماني.
أرسين-فينجر

فينجر: رفضت عروضا إنجليزية بسبب آرسنال

كشف أرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال أنه رفض العديد من العروض لتدريب فرق فى الدورى الإنجليزي وذلك لارتباطه بقوة بفريق آرسنال، مشيرًا إلى أنه مدرب محترف ولا يمكنه التوقف عن العمل، ورحل المدير الفنى الفرنسي عن الجانرز فى شهر مايو 2018 بعد إدارة الآرسنال فنيًّا على مدار 22 عام. وقال أرسين فى تصريحات لـ"سكاى سبورتس" الإنجليزية: "أنا رجل آرسنال، ومدرب محترف، ولا أستطيع التوقف عن العمل، ولكن رغم ذلك قررت أن أرفض عروضا عديدة من فرق فى الدورى الإنجليزي لأنى مرتبط جدًّا بفريق آرسنال، كان لدى فرص عديدة للعمل فى إنجترا لكنى رفضتها جميعًا".
أرسنال (5)

آرسنال يخطف فوزًا صعبًا من بورنموث

حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على حساب مضيفه بورنموث بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد دافيد لويز مدافع آرسنال القادم من صفوف فريق تشيلسي. ولم يستطع أى فريق اقتناص الفوز من الجانرز على مدار 22 مباراة على أرضه حيث فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 4 أخرى، بينما خسر فريق بورنموث آخر 3 مباريات فى لندن بالدورى الإنجليزي، استقبل خلالها 5 أهداف.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]