ليفربول يهيمن.. 7 مرشحين للفوز بجائزة الـ«بالون دور»

تحرير:علي الزيني ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

ليفربول

هيمن لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي على قائمة المرشحين، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، سنويًّا لأفضل لاعب في العالم، حيث تواجد سبعة لاعبين من الريدز في القائمة التي تضم ثلاثين لاعبًا، وتصدر المدافع الهولندي فان دايك، الذي يعد أحد أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة الأسماء، التي مثلت الفريق الإنجليزي في القائمة، إلى جانب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني جناحي الفريق، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، والذي تُوج بجائزة أفضل حارس في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام الجاري.

وضمت القائمة أيضًا من صفوف ليفربول، النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والذي يلعب دورًا بارزًا مع الفريق، كما ضمت الظهير الصاعد ترينت أليكساندر أرنولد، الذي قام بصناعة 14 هدفًا في المواسم الماضي. وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن 30 اسمًا ضمتهم قائمتها للمنافسة على "بالون دور" التي تقدمها سنويًا

وضمت القائمة أيضًا من صفوف ليفربول، النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والذي يلعب دورًا بارزًا مع الفريق، كما ضمت الظهير الصاعد ترينت أليكساندر أرنولد، الذي قام بصناعة 14 هدفًا في المواسم الماضي.



وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن 30 اسمًا ضمتهم قائمتها للمنافسة على "بالون دور" التي تقدمها سنويًا لأفضل لاعب في العالم، وضمت أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، والمُتوج بجائزة "ذا بيست" التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والبلجيكي إيدين هازارد، والإنجليزي رحيم سيترلينج.





