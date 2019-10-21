لا جديد.. تفاصيل جلسة مجلس الأهلي ووزير الرياضة

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

الوزير والخطيب

انتهت الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الرياضة، والتي أقيمت في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخرج عن الجلسة التي تمت منذ عصر اليوم حتى الـ11 مساء اليوم أي قرارت أو حلول للأزمة التي سيطرت على الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد أن قرر الأهلي عدم استكمال المسابقة المحلية قبل خوض مباراة القمة.

وعلمت "التحرير" أن مجلس الأهلي تمسك بموقفه وحاول أشرف صبحي الوصول لحل وسط مع مجلس الإدارة، لكن لم يتم الإعلان عن أي قرارت رسمية حتى الآن، واتفق الطرفان أن تعقد جلسة مجددة بين محمد الخطيب ووزير الرياضة ومسؤول من اتحاد الكرة. ويقود وزير الرياضة مسألة التفاوض مع اتحاد الكرة بشأن تحديد موعد مباراة القمة