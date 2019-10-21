رياضة

لا جديد.. تفاصيل جلسة مجلس الأهلي ووزير الرياضة

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م
الوزير والخطيب
الوزير والخطيب
انتهت الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الرياضة، والتي أقيمت في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخرج عن الجلسة التي تمت منذ عصر اليوم حتى الـ11 مساء اليوم أي قرارت أو حلول للأزمة التي سيطرت على الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد أن قرر الأهلي عدم استكمال المسابقة المحلية قبل خوض مباراة القمة.
وعلمت "التحرير" أن مجلس الأهلي تمسك بموقفه وحاول أشرف صبحي الوصول لحل وسط مع مجلس الإدارة، لكن لم يتم الإعلان عن أي قرارت رسمية حتى الآن، واتفق الطرفان أن تعقد جلسة مجددة بين محمد الخطيب ووزير الرياضة ومسؤول من اتحاد الكرة. ويقود وزير الرياضة مسألة التفاوض مع اتحاد الكرة بشأن تحديد موعد مباراة القمة
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أرسنال (5)

آرسنال يسقط أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق شيفيلد يونايتد من الفوز على نظيره آرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برامال لين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل هدف المباراة الوحيد ليس موسيت لاعب شيفيلد في الدقيقة 30. بهذه النتيجة يرتفع رصيد شيفليد للنقطة الـ12 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة الـ15 في المركز الخامس. شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تحفظا كبيرا من الفريقين مع اكتفاء آرسنال بالاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه، بينما اكتفى شيفيلد في تشكيل خطورته بالركلات الركنية.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري عن قائد المنتخب: جلسة ستحسم الأمر

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لم يتخذ قراره بشأن اختيار قائد الفراعنة، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، قائلا: "لا يوجد أي ثوابت تخص شارة قيادة منتخب مصر، لم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، وقد يحدث تغيير في المستقبل لمصلحة الفريق واللاعبين، يجب أن يكون هناك حوار مع اللاعبين القدامى، ليس لإقناعهم ولكن لإجراء نقاش، وبناءً على هذا سنتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن هذا الأمر، وسيكون ذلك في صالح المنتخب".
محمد-صلاح

صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة الـ«بالون دور»

تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين، الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، سنويًّا لأفضل لاعب في العالم، بعدما ساهم لاعب الفراعنة في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الحالي، كما ضمت القائمة ستة من زملائه في الريدز، أبرزهم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والجناح السنغالي ساديو ماني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الفرنسية "باريس".
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محمود الخطيب - أشرف صبحي

الأهلي يكشف آخر تطورات جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على استمرار انعاقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الان لم تتخذ إدارة النادي أي قرارت تخص المشكلة. وجاء البيان كالتالي: "لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة". "وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".
محمود الخطيب - ريني فايلر

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل المدير الفني

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تلقي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية، حيث زعمت بعض التقارير الصحفية السويسرية دخول مدرب القلعة الحمراء قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسري خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش الذي ينتهي عقده قبل يورو 2020. وقال مصدر بالأهلي إن رينيه فايلر لم يتناقش مع أي مسؤول في الأهلي بشأن تلقيه أي عروض سواء من المنتخب السويسري أو غيره، مشيرًا إلى أن المسؤولين في القلعة الحمراء يتمسكون باستمرار المدير الفني.
تركى-والخطيب (1)

شوبير: الخلاف انتهى بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، الشكر لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وذلك خلال برنامجه التليفزيوني. وقال شوبير: "لا بد أن أشكر آل الشيخ لأنه رغم الخلافات التي كانت موجودة بينه وبين مسؤولي الأهلي، أظهر معدنه الأصيل في وقت الأزمة مثلما اعتدنا من الأشقاء في دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات". وأوضح شوبير أن رسائل تركي آل الشيخ كانت مليئة بالحب والاحترام لمصر والنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، مؤكدا أنها تركت صدى رائعا وكانت بردًا وسلاما على إدارة القلعة الحمراء.
وفد الأهلي في إسبانيا 1

الأهلي يواجه ريال مدريدفي «سانتياجو برنابيو»

عقد وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في إسبانيا، الذي يضم المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة النادي، للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية، اجتماعًا مع بتراجينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد، ورئيس الجامعة بمكتب الأخير. شهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد، وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار، وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي، ومنها: تطوير ملعبه الحالي سنتياجو برنابيو.
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