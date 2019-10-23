سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 673 جنيهًا. عيار 24: 769 جنيهًا. عيار 18: 577 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5384 جنيها. سعر الأوقية: 1490 دولارًا. وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي
اقرأ المزيد
الاسكان-الاجتماعى (3)

الوزراء يوافق على طرح الإعلان الـ12 لمشروع الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.
وزيرا الاتصالات والتعليم العالي

خطة التعليم العالي والاتصالات لتصبح جامعات مصر ذكية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، وذلك لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، في بداية الاجتماع، أكد الوزيران حرصهما الكامل على التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

نصار: 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الروسية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الإفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية. وأضاف أن المنطقة التي ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.
مصنع-اعلاف

2050 قطعة.. خريطة أراضي الحكومة المطروحة للاستثمار الصناعي

كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تشمل طرح 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف متر مربع، وأوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، أن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة باجمالي عدد 1076 قطعة ارض باجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون متر مربع ومن بعدها محافظة قنا باجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 الف م2 تقريبا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الذهب (2)

الذهب ينخفض في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل672 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1487 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 19 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1492 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]