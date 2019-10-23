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سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.16 جنيه، ونحو 16.26 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري الخليجي نحو16.12 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك مصر إيران،
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الاسكان-الاجتماعى (3)

الوزراء يوافق على طرح الإعلان الـ12 لمشروع الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.
وزيرا الاتصالات والتعليم العالي

خطة التعليم العالي والاتصالات لتصبح جامعات مصر ذكية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، وذلك لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، في بداية الاجتماع، أكد الوزيران حرصهما الكامل على التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

نصار: 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الروسية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الإفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية. وأضاف أن المنطقة التي ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.
مصنع-اعلاف

2050 قطعة.. خريطة أراضي الحكومة المطروحة للاستثمار الصناعي

كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تشمل طرح 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف متر مربع، وأوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، أن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة باجمالي عدد 1076 قطعة ارض باجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون متر مربع ومن بعدها محافظة قنا باجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 الف م2 تقريبا.
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء.
دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.17 جنيه، ونحو 16.27 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية والمصرف المتحد نحو 16.257 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.17 جنيه، ونحو 16.27 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.30 جنيه للبيع، و16.20 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 19 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.17 جنيه، ونحو 16.27 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.30 جنيه للبيع، و16.20 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.
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