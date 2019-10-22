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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.16 جنيه، ونحو 16.26 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري الخليجي نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك مصر إيران، وبنك
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء.
الديون الخارجية (2)

لجنة البنوك: أمريكا ضمن أعلى 10 دول تستثمر في مصر

أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى 10 دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر. وأضاف حسين في تصريحات له اليوم، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة تعد زيارة ناجحة غلب عليها ملف التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أنها تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005 أي منذ 14 عاما.
فلوس (2)

عائد أدوات الدين ينخفض لأدنى مستوى منذ التعويم

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل لأدنى مستوى لها منذ قرار تعويم الجنيه المصري في عام 2016 وسجل العائد على أذون الخزانة تراجعا ملحوظا خلال عطاء البنك المركزي أول من أمس الأحد حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما نحو 15.84% مقابل نحو 15.877% خلال عطاء الأسبوع الماضي، كما انخفض العائد على سندات الخزانة التي تم طرحها خلال عطاء أمس الإثنين، ليسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.395%، مقابل 13.866% خلال الأسبوع الماضي، كما سجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات، 14.30%، مقابل 13.865%.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، على أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية، وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول. وأشارت السعيد إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية.
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دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.17 جنيه، ونحو 16.27 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية والمصرف المتحد نحو 16.257 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.
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سعر الدولار اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.17 جنيه، ونحو 16.27 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.30 جنيه للبيع، و16.20 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.
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سعر الدولار اليوم السبت 19 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.17 جنيه، ونحو 16.27 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.30 جنيه للبيع، و16.20 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.
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سعر الدولار اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.23 جنيه، ونحو 16.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
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