جريمة

قطار يصطدم بعامل في محطة سكة حديد الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
أصيب عامل نظافة بمحطة سكة حديد الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وتم بتر مشط قدمة اليسرى ونقله إلى المستشفى بعد اصطدام قطار به بالمحطة، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة وظروفها. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام قطار بشخص في العقد الرابع من العمر بمحطة السكة الحديد، وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة أحمد رمضان محمد حسانين، 43 سنة، من ميت غمر دقهلية، وأسفر الحادث عن بتر مشط قدمة اليسرى وتم نقله إلى مستشفى الجامعة.
يذكر أن وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، جدد خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، أمس الإثنين، التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل، وأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات، وأن الزيادة
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المستشار-محمد شرين-فهمى

«كتائب حلوان والاتجار بالبشر» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
جمارك-السيارت

إحباط تهريب بضائع بمليون جنيه عبر المنافذ الجمركية

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – سماعات هاتف محمول – أجهزة راوتر – هارد حاسب آلي – سجائر إلكترونية – لوازم أعمال تشطيب ودهانات).
مخدر-استروكس

كواليس الكشف عن مصنع أستروكس في إمبابة

يبذل ضباط الشرطة بوزارة الداخلية جهودا مضنية لمحاربة تجار المواد المخدرة، خاصة التخليقية منها "الأستروكس - الفودو - الشادو" لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري، لا سيما أنها تستهدف فئة الشباب، وسط توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه بمداهمة بؤر ترويج تلك المواد والتصدي لمحاولات ترويجها على المواطنين، وذلك من خلال خطة أمنية محكمة تشمل مختلف المحافظات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
وزارة-الداخلية

الداخلية: 14 فبراير آخر موعد لترخيص أسلحة الصوت

كشفت وزارة الداخلية عن آخر موعد لترخيص الأسلحة والذخائر، وتحديدا "الصوت"، إذ أصدر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، جاء فيه أنه فى ضوء صدور القانون رقم "5" لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم "1300" لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، تُذكّر الوزارة المواطنين والتجار بسرعة التوجه لأقسام الشرطة، كل فى نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التى منحها القانون، وتنتهى في 2020/1/14.
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خطف

أمين شرطة السر.. تفاصيل واقعة خطف رجل أعمال بالإسماعيلية

استمع فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، على مدار أكثر من 10 ساعات مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم برئاسة المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية، لأقوال المجني عليه أشرف النادي، رجل الأعمال الذي اختطفه مجموعة من الأشخاص أمام مقهى شعبي بالمحافظة. وقال النادي في التحقيقات، إن المتهمين قاموا باختطافه أثناء جلوسه على مقهى شعبي بمنطقة الثلاثيني في الرابعة فجرًا، لمكان غير معلوم وطلبو منه فدية 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه. وضم فريق النيابة، كل من أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث وأحمد الصياد وخالد شطا وإسلام الجميل وكلاء أول النائب العام بحضور حسن فاروق وكمال العيسوي مسؤولي التحقيقات.
تشكيل-عصابى

سر بلاغ كشف عصابة الشرطة المزيفة في الإسماعيلية

تفاصيل مهمة حملتها أوراق التحقيق في سقوط عناصر تشكيل عصابى سرقوا مبالغ مالية من سائقين منتحلين صفة رجال شرطة بالإسماعيلية، حيث تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من سائقين مقيمين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة أنه فى أثناء قيادتهما سيارتي نقل، وسيرهما بناحية تل دفنة بدائرة المركز فى طريقهما إلى إحدى مزارع الدواجن، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص المجهولين، يستقلون سيارة نقل، بحوزة أحدهم سلاح نارى، باستيقافهما بادعاء أنهم من رجال الشرطة، وتفتيشهما والاستيلاء على 96 ألف جنيه وهاتفيهما.
اسعاف (2)

إصابة 13 مجند أمن مركزي في انقلاب «لوري شرطة»

أصيب اليوم السبت، 13 مجندا بقوات الأمن المركزي، بإصابات متفرقة بالجسد، تنوعت ما بين ما بين كسور واشتباه في كسور بالأقدام والسواعد واشتباه كسر بالعمود الفقري لجندي واحد منهم، بعد انقلاب سيارة "لوري" تابعة للأمن المركزي أعلى كوبري تحيا مصر بمنطقة عز الدين دائرة أول بالإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الذي قرر انتداب لجنة من المرور لإصدار تقرير بأسباب الواقعة، وسؤال المصابين بعد تماثلهم للشفاء.
التنقيب- علي -الآثار (2)

ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بقرية أبو عطوة بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام كل من: «محمد. ر. م»، مقيم بمنطقة أبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة، و«سيد. ي. ع»، مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، أثناء تنقيبهم عن الآثار وترددهم على منزل تحت الإنشاء بمنطقة أبوشحاته يمتلكه المتهم الثاني بحجة إنهاء التشطيبات بالمنزل.
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