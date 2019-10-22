قطار يصطدم بعامل في محطة سكة حديد الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

قطار - صورة أرشيفية

أصيب عامل نظافة بمحطة سكة حديد الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وتم بتر مشط قدمة اليسرى ونقله إلى المستشفى بعد اصطدام قطار به بالمحطة، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة وظروفها. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام قطار بشخص في العقد الرابع من العمر بمحطة السكة الحديد، وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة أحمد رمضان محمد حسانين، 43 سنة، من ميت غمر دقهلية، وأسفر الحادث عن بتر مشط قدمة اليسرى وتم نقله إلى مستشفى الجامعة.

يذكر أن وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، جدد خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، أمس الإثنين، التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل، وأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات، وأن الزيادة