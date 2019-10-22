بدء مراسم تنصيب الامبراطور الياباني ناروهيتو

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

الإمبراطور الياباني ناروهيتو ووالده

بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، وذلك في القصر الامبراطوري في العاصمة طوكيو بحضور كبار الشخصيات والمسئولين من جميع أنحاء العالم. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عددا من كبار الشخصيات من أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية أبرزهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار أون سان سوتشي، ومنسقة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، يشاركون في حضور الحفل.

يذكر أن ناروهيتو - الذي تلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد - أصبح الإمبراطور رقم 126 لليابان رسميا، في أول مايو الماضي، بعدما تنازل والده الامبراطور أكيهيتو عن العرش.وقال إمبراطور اليابان، خلال حفل تنصيبه، وبجانبه الإمبراطورة ماساكو، وكلاهما يرتدي لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية: «إلى البلد والعالم،