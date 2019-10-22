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بدء مراسم تنصيب الامبراطور الياباني ناروهيتو

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
الإمبراطور الياباني ناروهيتو ووالده
الإمبراطور الياباني ناروهيتو ووالده
بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، وذلك في القصر الامبراطوري في العاصمة طوكيو بحضور كبار الشخصيات والمسئولين من جميع أنحاء العالم. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عددا من كبار الشخصيات من أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية أبرزهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار أون سان سوتشي، ومنسقة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، يشاركون في حضور الحفل.
يذكر أن ناروهيتو - الذي تلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد - أصبح الإمبراطور رقم 126 لليابان رسميا، في أول مايو الماضي، بعدما تنازل والده الامبراطور أكيهيتو عن العرش.وقال إمبراطور اليابان، خلال حفل تنصيبه، وبجانبه الإمبراطورة ماساكو، وكلاهما يرتدي لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية: «إلى البلد والعالم،
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البريكست

البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث أدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى تأخير قرارات الاستثمار في العمل وصعوبة تخطيط الشعب لمستقبله.
جاستن-ترودو (3)

جستن ترودو يفوز بولاية ثانية كرئيس لحكومة أقلية كندية

حافظ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، على منصبه على رأس الحكومة الكندية بعد أن فاز حزبه الليبرالي بالانتخابات العامة التشريعية متفوقا على حزب المحافظين المعارض. ورغم فوزه بالانتخابات، إلا أن ترودو لن يتمكن من تشكيل حكومة الأغلبية بعد أن فشل حزبه في الفوز بـ170 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة منفردة، وحصل على 156 مقعدا، وفقا لآخر الإحصائيات غير النهائية، ما يعني تشكيل حكومة أقلية ستعتمد على الأغلب على دعم حزب الديمقراطيين الجدد، الذي حصل على 24 مقعدا، ليمتلك هذا التحالف المحتمل 180 مقعدا في مجلس العموم المكون من 338 مقعدا.
نتنياهو

نتنياهو يعلن فشله في تشكيل الحكومة ويعيد التفويض الرئاسي

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبل يومين من حلول الموعد النهائي لتشكيل حكومة ائتلافية، معلنا بذلك عجزه عن تشكيل حكومة جديدة. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ريفلين تلقى رسالة نتنياهو، ومن المتوقع أن يعقد مشاورات مع ممثلي الفصائل الحزبية الذين طلبوا الاجتماع به، مشيرة إلى أن القانون يُمهل الرئيس الإسرائيلي 3 أيام ليعطي التفويض لرئيس ائتلاف "أزرق أبيض" بيني جانتس.
ماكرون-وبوتين

الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الوضع في سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نطيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في سوريا. وذكر بيان للكرملين أن الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع في شمال شرقي سوريا، وأعربا عن ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكد البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الجهود، التي تبذلها روسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاتصالات بين الأطراف المعنية وضمان مصالح جميع الجماعات العرقية والدينية.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب

البرلمان يوافق على قرض بـ53 مليون يورو من الصندوق الدولي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرض بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة بقيمة 860 ألف يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية. وناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاها لجمهورية مصر العربية قرضا بقيمة 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.
البريكست

عواقب البريكست بعد فشل إقرار اتفاق بوريس جونسون

دوت أصداء الجلسة التاريخية للبرلمان البريطاني لمناقشة أحدث نسخة من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، برعاية رئيس الحكومة بوريس جونسون، في بروكسل، حيث كانت هناك استعدادات واضحة لما يمكن أن تسفر عنه تلك الجلسة. وعلى الرغم من انتهاء الجلسة دون حسم قرار واضح بشأن الاتفاق وإرجاء الأمر برمته إلى ما بعد نهاية أكتوبر الجاري، فإن الاتحاد الأوروبي كان على دراية تامة بما يجرى في مجلس النواب البريطاني، خاصة بعد التغيير الذي شهدته الجلسة بشأن البريكست بوجه عام.
ترامب (2)

هل يعتزم ترامب الدخول في حرب تجارية مع أوروبا؟

على الرغم من موافقة المسؤولين الأمريكيين والصينيين، الأسبوع الماضي، على هدنة مبدئية في حربهم التجارية، فإن هناك إشارات ضئيلة على أي اتفاق سلام تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة أن واشنطن لديها ما تريد فرضه على مجريات المفاوضات. وفي الوقت نفسه، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نقطة منخفضة بعد تحرك واشنطن لفرض رسوم جمركية على سلع تتراوح بين النبيذ الفرنسي، والجبن الإيطالي، والزيتون الإسباني، وهي سلع لها قيمتها على المستوى التجاري.
بوريس-جونسون (1.) (2)

يوم تاريخي في بريطانيا.. البريكست أم التأجيل؟

بعد المحاولات الثلاث الفاشلة التي قامت بها رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، لهزيمة المشرعين، سيخوض زعيم المملكة المتحدة الحالي بوريس جونسون، معترك اتفاق خروج جديد لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني. ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 1982، عندما كانت المملكة المتحدة في حالة حرب مع الأرجنتين؛ وذلك لمناقشة أحدث صيغة لاتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم حسمه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
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