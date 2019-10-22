إرهاب

الجيش اليمني يتقدم.. ويحرر مواقع جديدة من الحوثيين

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
الجيش اليمني - صورة أرشيفية
الجيش اليمني - صورة أرشيفية
أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة، بإسناد من مروحيات تحالف دعم الشرعية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد. وأكد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقا لقناة (العربية) الفضائية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير مناطق "بيت حشران"، و"معتق"، و"العتم"، و"العريشة"، في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار باتجاه، منطقتي آل علي، وبني معين.
وسيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في مناطق بآل زاهر وآل شرقة ومواقع أخرى في منطقة بني معين الاستراتيجية، وبالتزامن كثفت مدفعية الجيش الوطني، قصفها لمواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة، في المنطقة ذاتها، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على
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طالبان

مقتل 18 من الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان

قتل نحو 18 من رجال الشرطة المحلية بولاية قندوز شمالي أفغانستان، في هجوم لحركة طالبان، ونقلت وكالة "بجواك" المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 18 من رجال الشرطة المحلية بهجوم لحركة طالبان، في منطقة علي عباد، بولاية قندوز، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار.
طعن-بالسكين

طعن مواطن ألماني خلال مسيرة مناهضة لـ«نبع السلام»

تعرض ألماني من أصل تركي، اليوم الخميس، للطعن في ظهره من قبل موالين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" في بلدة لودنشايد بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية. ووفقا لوكالة "الأناضول"، ذكر متحدث الشرطة في البلدة أن الطعنة ألحقت إصابة بالغة بالشخص الذي لم يتم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 50 عاما، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتمت عملية الطعن خلال مسيرة نظمها مناصرو الحزب، احتجاجا على عملية "نبع السلام" التي تشنها تركيا شمال شرقي سوريا.
حركة-طالبان

مقتل 19 مسلحا من «طالبان وداعش» في غارات بأفغانستان

قُتِل ما لا يقل عن 19 مسلحا من حركة "طالبان" وجماعة "خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، في سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الأفغانية في خمسة أقاليم في البلاد. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أقاليم بلخ وبكتيكا وزابل وجازني وهلمند، موضحين أن الغارة الجوية في إقليم بلخ الشمالي أسفرت عن مقتل 6 من مسلحي "طالبان"، وأسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل 5 من عناصر "طالبان" في بكتيكا شرقي البلاد.
الشرطة-التونسية

مقتل سائح فرنسي وإصابة جندي في حادث طعن بتونس

لقي سائح فرنسي مصرعه، وأُصِيب جندي بجروح، اليوم الإثنين، في حادث طعن بمدينة جرزونة الكائنة بولاية بنزرت التونسية، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، في تصريح، إنه تم التعرف على هوية المعتدي، الذي تمكَّن من الفرار عقب تنفيذ الهجوم، وجارٍ بذل الجهود لملاحقته، وتحديد الدافع وراء ارتكاب الحادث. ?ويأتي هذا الحادث، بعد أقلّ من شهر على حادثة مماثلة، قتل خلالها رجل أمن وأصيب عسكري بجروح، بعد تعرضهما لعملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد.
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حركة-طالبان

مقتل رئيس مقاطعة جاجاتو في كابول على يد طالبان

لقى رئيس مقاطعة جاجاتو بإقليم وردك وسط أفغانستان، مصرعه على يد مسلحي حركة طالبان الأفغانية. ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مسئول أفغاني قوله اليوم الأحد: "إن متشددي حركة طالبان قتلوا بالرصاص رئيس جاجاتو راز محمد بإقليم وردك بوسط البلاد في وقت متأخر من يوم أمس السبت". وقال مكتب حاكم وردك إن رئيس المقاطعة قتل، أمس، في كابول، بينما كان يحضر ورشة عمل نظمت لحكام المناطق في كابول. وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة طالبان في بيان مسؤوليتها عن اغتيال المسئول الأفغاني.
الارهابي-إبراهيم- حسن-عسيري (2)

ترامب يؤكد مقتل مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم العسيري، قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن، وقال ترامب في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين، موضحا أن العسيري قام بصنع عبوة ناسفة بهدف استخدامها ضد طائرة ركاب في 2012.. واشتهر العسيري بأنه صانع القنبلة التي استخدمت في محاولة تفجير فاشلة لإسقاط طائرة أمريكية في عام 2009، وقنبلة أخرى استخدمت في مؤامرة أحبطت عام 2010.
شرطة-النمسا

انفجار قرب مطار بالنمسا.. ووقوع إصابات

أفادت قناة N-TV الألمانية وقوع انفجار، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة. وقالت الشرطة النمساوية، في بيان لها، إن 5 أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة. وأكدت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق سارعت إلى موقع الانفجار الذي يضم منشأة خاصة بالتخلص من النفايات. وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات على أن انفجار منشأة التخلص من النفايات ناجم عن هجوم إرهابي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
الحوثيين

مليشيا الحوثي تغلق كافة محطات الوقود في صنعاء

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن الميليشيات الحوثية أمرت بإغلاق كافة محطات الوقود في العاصمة صنعاء، وأبقت على 4 محطات تعمل بالتناوب، يملكها قادة حوثيون، وأن الميليشيات حددت كميات بعينها كل 6 أيام لملاك السيارات والحافلات، ما فاقم أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع، موضحة أن تلك المحطات تفتح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وتستأنف عملها من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء فقط، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
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