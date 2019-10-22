الجيش اليمني يتقدم.. ويحرر مواقع جديدة من الحوثيين
٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
الجيش اليمني - صورة أرشيفية
أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة، بإسناد من مروحيات تحالف دعم الشرعية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد. وأكد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقا لقناة (العربية) الفضائية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير مناطق "بيت حشران"، و"معتق"، و"العتم"، و"العريشة"، في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار باتجاه، منطقتي آل علي، وبني معين.
وسيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في مناطق بآل زاهر وآل شرقة ومواقع أخرى في منطقة بني معين الاستراتيجية، وبالتزامن كثفت مدفعية الجيش الوطني، قصفها لمواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة، في المنطقة ذاتها، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على
وسيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في مناطق بآل زاهر وآل شرقة ومواقع أخرى في منطقة بني معين الاستراتيجية، وبالتزامن كثفت مدفعية الجيش الوطني، قصفها لمواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة، في المنطقة ذاتها، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة.
وفي 15 أكتوبر الجاري، تجددت المواجهات، اليوم الثلاثاء، بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة أنصار الله «الحوثيين»، في محافظة الضالع وسط اليمن، إذ نقل المركز الإعلامي لجبهة الضالع على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، عن النقيب عياد الجعدي، من اللواء 30 مدرع، أن مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع في حبيل العبدي وتبة عثمان شمال وجنوب مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع. (التفاصيل)